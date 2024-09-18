Неизвестный угрожал устроить теракт в школах Львова: город усиливает меры безопасности

Анонимный Telegram-канал "анонсировал" стрельбу в ряде учебных заведениях Львова. Глава города Андрей Садовый призвал сохранять спокойствие и предложил начать серьезный разговор об отказе от пользования мессенджером на всех уровнях.

Related video

Во Львове усилят меры безопасности на территории всех школ города из-за возможной угрозы терактов. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Город обратился в правоохранительные органы с просьбой усилить меры охраны учебных заведений. В управлении образования Львовского городского совета призвали не поддаваться панике и не верить всему, что публикуют анонимные источники.

С 19 сентября у входа в каждое учебное заведение среднего образования полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит. Пропускать будут только полицию, работников школы и учеников.

Фото: Скриншот

Угроза терактов во Львове: что известно

Эти меры являются реакцией на сообщение в анонимном Telegram-канале, который "анонсировал" на вторник, 19 сентября, массовые теракты и стрельбу в школах Львова.

"Я уже готов зайти в школы Львова и уничтожать людей. Осталось дождаться завтрашнего дня. Я всегда вас ненавидел... Скоро я оставлю жизнь многих из вас. Вы даже представить не можете, сколько это будет людей", — говорилось в сообщениях паблика.

Неизвестный также обещал повторить действия Ильназа Галявиева, который 11 мая 2021 года открыл стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли девять человек — семь учеников и двое преподавателей, более тридцати человек пострадали.

Одним из первых, кто обратил внимание на эти сообщения был местный паблик "Львовыч".

Фото: Скриншот Фото: Львівич

Угроза терактов во Львове: реакция Садового: реакция Садового

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что давать определение всем событиям, которые на этой неделе происходят в городе, должны правоохранительные органы.

Он отметил, что неделя началась с того, что злоумышленники разбили одно из центральных кафе Львова. Кроме того, ночью 18 сентября неизвестные подожгли 8 объектов в городе, среди них здание кинотеатра "Колокол".

"В анонимных телеграмм-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. Сейчас никто не может сказать точно — это ИПСО или реальные угрозы", — написал Садовый.

Он отметил, что через Telegram украинцев уже не впервые пытаются запугать. Однако призвал не поддаваться на провокации и не забывать, что Россия ведет также информационную войну.

Садовый считает, что необходимо начать серьезный разговор об отказе от Telegram на всех уровнях.

Напомним, 16 сентября СВР РФ заявила, что Украина якобы готовит инсценировку "российского ракетного удара" по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. В Центре противодействия информации считают эти заявления свидетельством подготовки россиянами очередных ударов по гражданским объектам в Украине и стремится оправдаться за собственные преступления.

17 сентября во Львове в одном из колледжей во время воздушной тревоги разгерметизировался и сдетонировал огнетушитель, в результате чего несколько студентов были травмированы.