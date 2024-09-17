Сдетонировал огнетушитель: в колледже Львова во время тревоги отравились студентки (видео)

После сигнала воздушной тревоги студентов учебного заведения повели в укрытие, но там произошел несчастный случай. После падения огнетушителя начался выпуск углекислого газа. Несколько несовершеннолетних девушек были госпитализированы.

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В одном из колледжей Львова во время воздушной тревоги разгерметизировался огнетушитель, в результате чего несколько студентов были травмированы. Деталями поделилось "Суспiльне".

Произошел инцидент во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела, как рассказали журналистам в пресс-службе городского совета. Четырех 15-летних девушек пришлось госпитализировать в больницу Святого Николая. Все они в состоянии средней тяжести и медики оказывают необходимую помощь.

Пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева отметила, что в момент разгерметизации огнетушителя пострадавшие находились слишком близко. В результате было диагностировано "отравление неизвестным веществом.

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Во Львовском городском совете также добавили, что инцидент произошел после того, как огнетушитель упал и сдетонировал. Случилось это во время воздушной тревоги, когда студенты находились в укрытии.

"Огнетушитель пусковой частью упал вниз, что повлекло выпуск углекислого газа. Из-за концентрации испарений девушки, которые находились ближе всего к огнетушителю, оцепенели. При каких обстоятельствах огнетушитель оказался на земле, пока неизвестно", — заявил руководитель отдела профессионального образования Львовского городского совета Богдан Иванусь.

Сейчас специалисты выясняют, при каких именно обстоятельствах огнетушитель упал на землю и нанес вред минимум четырем несовершеннолетним студенткам.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что в Киеве отравились дети в школьной столовой. Среди учеников киевских общеобразовательных учебных заведений началась эпидемия отравлений из-за кишечной инфекции, сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.