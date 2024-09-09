Рвали и температурили: в Киеве отравились дети в школьной столовой, — центр контроля

Среди учеников киевских общеобразовательных учебных заведений началась эпидемия отравлений из-за кишечной инфекции, сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней. Номер школы и количество пострадавших не уточняется.

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В Киеве зафиксировали рост кишечных инфекций среди детей. Вспышка произошла среди столичных школьников, часть из которых попали в больницы, часть — лечилась дома. Об угрожающей эпидемиологической ситуации пресс-служба Государственного управления "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней при Минздраве Украины" рассказала на странице Facebook.

Днем 9 сентября специалисты центра опубликовали сообщение об отравлении группы детей в Киеве. Указано, что инцидент произошел в общеобразовательном учебном заведении. Школьники почувствовали признаки острой кишечной инфекции (повышение температуры, рвота, диарея, слабость, боль в животе). Врачи оказали им помощь: кто-то лечится дома, кто-то попал в медицинское учреждение. Речь идет о "вспышке острой кишечной инфекции", говорится в сообщении. Информацию направили в соответствующие институты — в Госпродпотребслужбу города Киева и в Департамент здравоохранения при КГГА.

В заметке центра не указано, сколько именно детей отравилось и о какой киевской школе идет речь.

Отравление в Киеве — вспышка кишечных инфекций 6 сентября Фото: Скриншот

В центре контроля и профилактики болезней также объяснили, каковы причины появления кишечных инфекций, и рассказали, как от них уберечься. Среди прочего — соблюдение санитарных требований при приготовлении пищи (мытье рук и посуды), тщательная тепловая обработка продуктов, слежение за свежестью продуктов и качеством воды.

Отравление в Киеве — какие правила профилактики кишечных инфекций Фото: Скриншот

Отравление в Киеве — что известно

На портале и на странице Facebook Госпродпотребслужбы г. Киева пока не отыскалось комментариев относительно отравления детей. На ресурсах Департамента здравоохранения КГГА также нет сообщений по этому вопросу. Зато там можно найти оперативные отчеты медицинских учреждений, в которых, среди прочего, указано количество госпитализаций с отравлениями. В большинстве отчетов с 1 по 8 сентября в больницах из-за отравления оказывалось 1-2 человека (взрослых и детей). Впрочем, дважды зафиксировали рост: 1 сентября (шесть взрослых и трое детей) и 6 сентября (четверо взрослых и один ребенок).

Отравление в Киеве — данные КГГА о госпитализации 6 сентября Фото: Скриншот

Министерство здравоохранения не сообщало о чрезвычайных происшествиях в одной из киевских школ и о возможной эпидемии кишечных инфекций в столице.

Отметим, 21 июля относительно детских отравлений били тревогу в Госпродпотребслужбе г. Киева. Как заявил руководитель учреждения, в столичных лагерях и садиках зафиксировали вспышку сальмонеллеза и норовирусов. В течение короткого периода количество кишечных инфекций возросло втрое и чиновник призвал усилить надзор за продуктами питания в жаркие дни.

Напоминаем, 7 сентября Фокус рассказывал об угрозе отравления воды, которая может попасть в водопровод Киева из Десны и Сейма.