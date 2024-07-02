Орбан пообещал: в Венгрии хотят открыть первую украинскую школу (видео)

По словам венгерского премьер-министра, необходимо сделать все, чтобы беженцы чувствовали себя как дома. Также он пообещал, что будет открыто столько украиноязычных образовательных заведений, сколько потребуется.

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В Киев впервые за много лет прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они вместе договорились об открытии первой в Венгрии школы для украиноязычных детей. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла 2 июня.

По словам президента Украины, ему удалось в ходе переговоров с венгерским политиком поднять вопрос об образовании детей, которые из-за полномасштабной войны вынуждены находиться в Венгрии. Для них там планируют создать все условия для комфортного обучения.

"В частности, мы обсудили (с Виктором Орбаном, — ред.) открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы, и господин премьер-министр заверил меня в поддержке этого проекта", — заявил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Венгрии также подтвердил, что Киев поднимал этот вопрос, а Будапешт полностью поддерживает такую инициативу. Политик признал, что после переезда большого количества украинских беженцев появилась потребность в их обучении.

Сейчас дети по всей Венгрии продолжают обучение и эта система работает неплохо, однако, продолжает премьер-министр, нужно создать школу именно с украинским языком обучения.

"Мы должны заботиться об этих людях… Поэтому я с большой радостью услышал инициативу президента об открытии украинской школы в Венгрии… Мы не просто понимаем эту потребность. Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько будет нужно. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии, как дома", — подытожил Виктор Орбан.

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Напомним, 2 июля сообщалось, что Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому перемирие с Россией, чтобы потом быстрее начать переговоры. По словам венгерского премьера, мирные инициативы украинского президента высоко ценятся в Будапеште, однако они требуют много времени. В связи с этим политик предложил Киеву пойти иным путем.