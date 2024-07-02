Орбан пообіцяв: в Угорщині хочуть відкрити першу українську школу (відео)
За словами угорського прем'єр-міністра, необхідно зробити все, щоб біженці почувалися як вдома. Також він пообіцяв, що буде відкрито стільки україномовних освітніх закладів, скільки буде потрібно.
До Києва вперше за багато років прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і провів переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони разом домовилися про відкриття першої в Угорщині школи для україномовних дітей. Про це вони розповіли під час пресконференції, яка відбулася 2 червня.
За словами президента України, йому вдалося під час переговорів з угорським політиком порушити питання про освіту дітей, які через повномасштабну війну змушені перебувати в Угорщині. Для них там планують створити всі умови для комфортного навчання.
"Зокрема, ми обговорили (з Віктором Орбаном, — ред.) відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене в підтримці цього проєкту", — заявив Володимир Зеленський.
Прем'єр-міністр Угорщини також підтвердив, що Київ порушував це питання, а Будапешт повністю підтримує таку ініціативу. Політик визнав, що після переїзду великої кількості українських біженців з'явилася потреба в їхньому навчанні.
Наразі діти по всій Угорщині продовжують навчання і ця система працює непогано, однак, продовжує прем'єр-міністр, потрібно створити школу саме з українською мовою навчання.
"Ми маємо дбати про цих людей... Тому я з великою радістю почув ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині... Ми не просто розуміємо цю потребу. Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині, як удома", — підсумував Віктор Орбан.
Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що Віктор Орбан запропонував Володимиру Зеленському перемир'я з Росією, щоб потім швидше почати переговори. За словами угорського прем'єра, мирні ініціативи українського президента високо цінуються в Будапешті, однак вони вимагають багато часу. У зв'язку з цим політик запропонував Києву піти іншим шляхом.