Блювали і температурили: у Києві отруїлись діти у шкільній їдальні, — центр контролю

Серед учнів київських загальноосвітніх навчальних закладів почалась епідемія отруєнь через кишкову інфекцію, повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. Номер школи та кількість постраждалих не уточнюється.

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У Києві зафіксували зростання кишкових інфекцій серед дітей. Спалах відбувся серед столичних школярів, частина з яких потрапили до лікарень, частина — лікувалась вдома. Про загрозливу епідеміологічну ситуацію пресслужба Державного управління "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб при МОЗ України" розповіла на сторінці Facebook.

Вдень 9 вересня фахівці центру опублікували допис про отруєння групи дітей у Києві. Вказано, що інцидент стався у загальноосвітньому навчально закладі. Школярі відчули ознаки гострої кишкової інфекції (підвищення температури, блювання, діарея, слабкість, біль у животі). Лікарі надали їм допомогу: хтось лікується вдома, хтось потрапив у медичний заклад. Ідеться про "спалах гострої кишкової інфекції", ідеться у повідомленні. Інформацію надіслали у відповідні інституції — у Держпродспоживслужбу міста Києва та у Департамент охорони здоров'я при КМДА.

У дописі центру не вказано, скільки саме дітей отруїлось та про яку київську школу ідеться.

Отруєння в Києві - спалах кишкових інфекцій 6 вересня Фото: Скриншот

У центрі контролю та профілактики хвороб також пояснили, які причини появи кишкових інфекцій, та розповіли, як від них вберегтись. Серед іншого — дотримання санітарних вимог при приготуванні їжі (миття рук та посуду), ретельна теплова обробка продуктів, стеження за свіжістю продуктів і якістю води.

Отруєння в Києві - які правила профілактики кишкових інфекцій Фото: Скриншот

Отруєння у Києві — що відомо

На порталі та на сторінці Facebook Держпродспоживслужби м. Києва поки що не відшукалось коментарів щодо отруєння дітей. На ресурсах Департаменту охорони здоров'я КМДА також немає дописів щодо цього питання. Натомість там можна відшукати оперативні звіти медичних закладів, в яких, серед іншого, вказана кількість госпіталізацій з отруєннями. У більшості звітів з 1 по 8 вересня у лікарнях через отруєння опинялось 1-2 особи (дорослих та дітей). Втім двічі зафіксували зростання: 1 вересня (шість дорослих та троє дітей) та 6 вересня (четверо дорослих та одна дитина).

Отруєння в Києві - дані КМДА про госпіталізації 6 вересня Фото: Скриншот

Міністерство охорони здоров'я не повідомляло про надзвичайні події в одній з київських шкіл та про можливу епідемію кишкових інфекцій у столиці.

Зазначимо, 21 липня щодо дитячих отруєнь били на сполох у Держпродспоживслужбі м. Києва. Як заявив керівник установи, у столичних таборах та садочках зафіксували спалах сальмонельозу та норовірусів. Протягом короткого періоду кількість кишкових інфекцій зросла утричі і чиновник закликав посилити нагляд за продуктами харчування у спекотні дні.

Нагадуємо, 7 вересня Фокус розповідав про загрозу отруєння води, яка може потрапити до водогону Києва з Десни та Сейму.