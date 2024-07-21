У Києві зафіксували спалах кишкових інфекцій у дитячих таборах та садочках, — Держпродспоживслужба

Діти страждають від сальмонельозу та норовірусів, заявив начальник київської філії Держпродспоживслужби. Тим часом представники служби відвідують ринки та розповідають, як зберігати продукти в умовах спеки.

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У Києві зафіксували спалах кишкових інфекцій серед неповнолітніх, які перебувають у дитячих таборах або дошкільних закладах. Крім того, суттєво зросла кількість харчових отруєнь після споживання зіпсованих продуктів. На що слід звертати увагу і які причини негараздів, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубан розповів у ефірі "Київ 24".

Рубан повідомив, що протягом тижня кількість харчових отруєнь зросла утричі. У дитячих таборах та садочках відбулись крупні спалахи кишкових інфекцій, — у яких саме закладах та скільки дітей постраждало, чиновник не сказав. З його слів, у постраждалих виявили три види захворювань — сальмонельоз на першому місці, ентеровіруси та норовіруси — на другому.

"Якщо є загроза для здоров'я, ми говоримо одразу. Тому що дійсно, сьогодні майже утричі збільшилась кількість отруєнь за тиждень", — сказав посадовець.

Харчові отруєння — на що звертати увагу

Начальник київської Держпродспоживслужби розповів, на що потрібно звертати увагу, купуючи продукти у нинішніх умовах.

По-перше, потрібно бути уважними при купівлі продуктів, які швидко псуються:

м'ясо;

риба;

молоко;

сир;

кулінарні вироби.

По-друге, слід звертати увагу на умови зберігання продуктів:

оглянути зовнішній вигляд;

можна вимагати у суб'єктів господарювання температурний журнал;

температура зберігання не повинна перевищувати 6-8 градусів.

Що робити якщо зіпсований продукт все ж купили і він опинився вдома у споживача? Рубан заявив, що у такому випадку слід негайно телефонувати за номерами територіальних органів Держпродспоживслужби. Працівники служби реагують протягом 24 годин — мають виїхати на місце та з'ясувати усі обставини.

"У кожному регіоні працює територіальний орган і гарячі лінії. Ми виїжджаємо на дане місце протягом 24 годин", — пролунало в ефірі.

Зазначимо, на порталі Держпродспоживслужби можна побачити, що протягом останнього тижня її працівники відвідали ринки у Волинській та Чернігівській областях. Чи виявили порушення умов зберігання та продажу м'яса чи молока, пресслужба не розповіла. Втім, є рекомендації для продавців: температура в холодильнику до +4, у морозильній камері — до "мінус" 4, закривати приміщення від прямих сонячних променів, класти у камеру заморожену воду, не продавати продукти, які виглядають зіпсованими. На спеціальній сторінці є телефони, електронні пошти та адресу територіальних відділень в усіх областях.

Раніше Фокус писав про проблеми, які мають вирішити власники компаній, які, серед іншого, торгують харчовими продуктами. Рубан назвав причину псування продуктів — спеку. Тим часом підприємці говорили про тривале відключення світла через дефіцит енергетичних потужностей та про нестачу генераторів.

Нагадуємо, у липні журналісти розповіли про те, як пересічним українцям зберігати продукти і налагодити харчування без отруєнь в умовах спеки та постійних відключень світла.