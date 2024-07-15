У Києві втричі зросла кількість харчових отруєнь: у Держспоживслужбі назвали причину

Столична Держспоживслужба заборонила роботу кейтерингової компанії, яка забезпечувала харчуванням понад пів сотні приватних освітніх установ через невідповідні умови зберігання продуктів у спеку.

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Через аномальну спеку і відключення електропостачання доволі складно дотримуватись вимог безпеки харчових продуктів. Керівник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив про значну кількість скарг на зіпсовану продукцію в магазинах та харчові отруєння. Подробицями він поділився в коментарі виданню "Телеграф".

Рубан повідомив, що у Києві за останній тиждень втричі зросла кількість отруєнь у закладах громадського харчування. За його словами, це сталося через неправильне зберігання продуктів у ресторанах і кейтерингових компаніях.

З 15 липня в столиці заборонили роботу однієї такої компанії, що забезпечувала харчуванням приватні дитсадки та літні табори при приватних школах.

"Ця фірма співпрацювала з більш аніж 50 освітніми установами. Ми виявили в її роботі масу порушень, починаючи з невідповідних умов зберігання продуктів і закінчуючи приготуванням їжі в непристосованих для цього місцях. Зараз терміново повідомляємо керівництво шкіл і садочків, щоб шукали інший спосіб забезпечити харчування дітей", — розказав Рубан.

Крім того, щодня до Держспоживслужби надходить від трьох до п'яти скарг на якість продуктів у магазинах. Попри наявність генераторів, деякі торговельні точки вдаються до економії та не завжди користуються ними.

"У результаті продукти псуються. Ми почали моніторинг роботи ритейлу — будемо досліджувати, як дотримуються температурного режиму зберігання товару більш аніж 300 магазинів Києва. У разі виявлення зіпсованої продукції, даємо припис на її списування й утилізацію", — зазначив Рубан.

Він попередив, що два наступні тижні в Україні також будуть спекотними, тому радить ретельно вибирати продукти. При підозрі та сумнівах їхньої якості, звертатися до Держспоживслужби.

Нагадаємо, в Україні фіксують пік літньої спеки. 16-го липня температура повітря становитиме 33-39 градусів, місцями стовпчики термометрів піднімуться до 40-42 градусів.

Фокус давав поради, як уберегтися від харчових отруєнь в нинішніх екстремальних погодних умовах, а також, як правильно зберігати продукти в холодильнику.