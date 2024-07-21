В Киеве зафиксировали вспышку кишечных инфекций в детских лагерях и садиках, — Госпродпотребслужба

Дети страдают от сальмонеллеза и норовирусов, заявил начальник киевского филиала Госпродпотребслужбы. Тем временем представители службы посещают рынки и рассказывают, как хранить продукты в условиях жары.

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В Киеве зафиксировали вспышку кишечных инфекций среди несовершеннолетних, находящихся в детских лагерях или дошкольных учреждениях. Кроме того, существенно возросло количество пищевых отравлений после употребления испорченных продуктов. На что следует обращать внимание и каковы причины проблем, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубан рассказал в эфире "Киев 24".

Рубан сообщил, что в течение недели количество пищевых отравлений выросло втрое. В детских лагерях и садиках произошли крупные вспышки кишечных инфекций, — в каких именно заведениях и сколько детей пострадало, чиновник не сказал. По его словам, у пострадавших обнаружили три вида заболеваний — сальмонеллез на первом месте, энтеровирусы и норовирусы — на втором.

"Если есть угроза для здоровья, мы говорим сразу. Потому что действительно, сегодня почти втрое увеличилось количество отравлений за неделю", — сказал чиновник.

Пищевые отравления — на что обращать внимание

Начальник киевской Госпродпотребслужбы рассказал, на что нужно обращать внимание, покупая продукты в нынешних условиях.

Во-первых, нужно быть внимательными при покупке продуктов, которые быстро портятся:

мясо;

рыба;

молоко;

сыр;

кулинарные изделия.

Во-вторых, следует обращать внимание на условия хранения продуктов:

осмотреть внешний вид;

можно требовать у субъектов хозяйствования температурный журнал;

температура хранения не должна превышать 6-8 градусов.

Что делать если испорченный продукт все же купили и он оказался дома у потребителя? Рубан заявил, что в таком случае следует немедленно звонить по телефонам территориальных органов Госпродпотребслужбы. Работники службы реагируют в течение 24 часов — должны выехать на место и выяснить все обстоятельства.

"В каждом регионе работает территориальный орган и горячие линии. Мы выезжаем на данное место в течение 24 часов", — прозвучало в эфире.

Отметим, на портале Госпродпотребслужбы можно увидеть, что в течение последней недели ее работники посетили рынки в Волынской и Черниговской областях. Обнаружили ли нарушения условий хранения и продажи мяса или молока, пресс-служба не рассказала. Впрочем, есть рекомендации для продавцов: температура в холодильнике до +4, в морозильной камере — до "минус" 4, закрывать помещение от прямых солнечных лучей, класть в камеру замороженную воду, не продавать продукты, которые выглядят испорченными. На специальной странице есть телефоны, электронные почты и адрес территориальных отделений во всех областях.

Ранее Фокус писал о проблемах, которые должны решить владельцы компаний, которые, среди прочего, торгуют продуктами питания. Рубан назвал причину порчи продуктов — жару. Тем временем предприниматели говорили о длительном отключении света из-за дефицита энергетических мощностей и о нехватке генераторов.

Напоминаем, в июле журналисты рассказали о том, как рядовым украинцам хранить продукты и наладить питание без отравлений в условиях жары и постоянных отключений света.