"Это сознательная диверсия РФ": в Нацполиции прокомментировали теракт в Днепре (видео)

Заместитель руководителя Нацполиции Андрей Небытов говорит, что россияне устраивают подобные теракты, чтобы создать "фейковую реальность" и подорвать доверие украинцев к правоохранительной системе.

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Теракт в Днепре был диверсией россиян и частью вражеских ИПСО для дискредитации военных и правоохранителей и "раскола" общества, сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

По словам Андрея Небытова, РФ вербует террористов-подрывников среди украинских граждан-предателей, чтобы "расшатать ситуацию внутри страны" и ослабить силы безопасности и обороны и все государство.

"Все эти подрывы, поджоги автомобилей, уничтожение инфраструктуры — сознательные диверсии, которые одновременно усиливаются информационно-психологическими атаками врага для дискредитации военных и всей правоохранительной системы", — написал правоохранитель.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что 10% из 100 тысяч украинских правоохранителей воюют в горячих точках фронта, а еще 25% несут службу в зонах боевых действий, поэтому нарративы о "300 тысячах полицейских, которых нужно отправить на фронт", по его мнению, безосновательны.

"Одновременно около 40-45% полицейских привлечены к выполнению функций безопасности и обороны, а именно — выполнение боевых задач, разминирование, эвакуации людей из опасных зон, обеспечение безопасности на границе. Кроме того, на нас — удержание криминогенной ситуации и правопорядка внутри государства. Это работа, которую вместо полицейских не выполнит никто", — сказал Небытов.

По словам правоохранителя, спецслужбы РФ с помощью подобных теракту в Днепре диверсий создают "фейковую реальность", чтобы нивелировать поддержку защитников обществом и разрушить правоохранительную систему в Украине.

"Будьте внимательны, когда потребляете информацию. Когда распространяете ботов. Не облегчайте задачу оккупанту. Дестабилизированная страна с разрушенной правоохранительной системой не сможет эффективно поддерживать фронт", — подытожил заместитель руководителя Нацполиции.

Теракт в Днепре: что известно

Напомним, в субботу 14 декабря около 14.45 в Днепре произошел теракт. В полиции Днепропетровской области сообщили о взрыве в центре города, в результате которого погиб человек и были ранены двое правоохранителей.

Позже стали известны новые подробности теракта: в сети распространялось видео с моментом взрыва и местные паблики сообщали, что возле машины сработала самодельная взрывчатка и в результате теракта погиб военнослужащий.

Вечером 14 декабря в пресс-службе Нацполиции сообщили, что задержали 37-летнего подозреваемого. По словам правоохранителей, он действовал по приказам спецслужб РФ. Правоохранители имя задержанного не уточняли, но блогер и волонтер Сергей Стерненко заявлял, что это — 37-летний местный житель Рубен Восканян, а источники Фокуса в спецслужбах сообщали, что в 2019 году подозреваемый находился в Москве.