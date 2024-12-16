"Це свідома диверсія РФ": у Нацполіції прокоментували теракт у Дніпрі (відео)

Заступник керівника Нацполіції Андрій Нєбитов говорить, що росіяни влаштовують подібні теракти, щоб створити "фейкову реальність" і підірвати довіру українців до правоохоронної системи.

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Теракт у Дніпрі був диверсією росіян і частиною ворожих ІПСО для дискредитації військових і правоохоронців і "розколу" суспільства, сказав заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Андрія Нєбитова, РФ вербує терористів-підривників серед українських громадян-зрадників, щоб "розхитати ситуацію всередині країни" та послабити сили безпеки й оборони й усю державу.

"Усі ці підриви, підпали автівок, знищення інфраструктури – свідомі диверсії, які водночас підсилюються інформаційно-психологічними атаками ворога для дискредитації військових і всієї правоохоронної системи", — написав правоохоронець.

Заступник голови Нацполіції зазначив, що 10% зі 100 тисяч українських правоохоронців воюють у найгарячіших точках фронту, а ще 25% несуть службу в зонах бойових дій, тож наративи про "300 тисяч поліцейських, яких потрібно відправити на фронт", на його думку, є безпідставними.

"Одночасно близько 40-45% поліцейських залучені до виконання функцій безпеки й оборони, а саме — виконання бойових завдань, розмінування, евакуації людей із небезпечних зон, забезпечення безпеки на кордоні. Крім того, на нас – утримання криміногенної ситуації та правопорядку всередині держави. Це робота, яку замість поліцейських не виконає ніхто", — сказав Нєбитов.

За словами правоохоронця, спецслужби РФ за допомогою подібних до теракту в Дніпрі диверсій створюють "фейкову реальність", щоб нівелювати підтримку захисників суспільством і зруйнувати правоохоронну систему в Україні.

"Будьте уважні, коли споживаєте інформацію. Коли поширюєте ботів. Не полегшуйте завдання окупанту. Дестабілізована країна зі зруйнованою правоохоронною системою не зможе ефективно підтримувати фронт", — підсумував заступник керівника Нацполіції.

Теракт у Дніпрі: що відомо

Нагадаємо, у суботу 14 грудня близько 14.45 у Дніпрі стався теракт. В поліції Дніпропетровської області повідомили про вибух у центрі міста, внаслідок якого загинула людина і були поранені двоє правоохоронців.

Пізніше стали відомі нові подробиці теракту: у мережі ширилося відео з моментом вибуху та місцеві пабліки повідомляли, що біля автівки спрацювала саморобна вибухівка і внаслідок теракту загинув військовослужбовець.

Ввечері 14 грудня у пресслужбі Нацполіції повідомили, що затримали 37-річного підозрюваного. За словами правоохоронців, він діяв за наказами спецслужб РФ. Правоохоронці ім'я затриманого не уточнювали, та блогер і волонтер Сергій Стерненко заявляв, що це — 37-річний місцевий житель Рубен Восканян, а джерела Фокусу у спецслужбах повідомляли, що у 2019 році підозрюваний перебував у Москві.