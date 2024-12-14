Загиблий був військовим: з'явились нові подробиці теракту у Дніпрі (фото, відео)

У мережі опублікували кадри моменту, коли прогримів вибух. Очевидець Ярослав розповів, що одразу збагнув — сталося "щось таке незвичайне".

Related video

14 грудня у Дніпрі прогримів вибух. Нардеп Максим Бужанський повідомив про теракт. У поліції заявили, що одна особа загинула, серед поранених є двоє поліціянтів. У соцмережах з’явилося відео з моментом вибуху.

Також у мережі опублікували фото саморобної вибухівки з місця подій. За неофіційними даними, вибуховий пристрій спрацював поруч з машиною.

У мережі інформують, що попередньо внаслідок теракту загинув військовослужбовець. Постраждалі правоохоронці, за інформацією соцмереж, перебувають у тяжкому стані.

"Наразі за їхні життя боряться лікарі", — передали автори контенту.

Місцевий мешканець Ярослав у коментарі "Суспільне" розповів, що був неподалік в момент вибуху — у будинку.

"Я був на кухні, з собакою. Пролунав вибух, собака побіг. Я зорієнтувався, теж пішов в коридор. Вибух був схожий, навіть не зовсім як на ракету, щось таке незвичайне. Не такий вибух, до яких звикли", — зазначив чоловік.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про відчутне потепління. З її слів, у регіонах очікуються мокрий сніг і сильний вітер.

На кордоні з Польщею залишили собаку, якого не пропустили прикордонники. Він бродив пунктом пропуску два дні. В організації допомоги безпритульним тваринам переконані, що увага до цієї історії пояснюється породою пса.