Погибший был военным: появились новые подробности теракта в Днепре (фото, видео)

В сети опубликовали кадры момента, когда прогремел взрыв. Очевидец Ярослав рассказал, что сразу понял — произошло "что-то такое необычное".

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14 декабря в Днепре прогремел взрыв. Нардеп Максим Бужанский сообщил о теракте. В полиции заявили, что один человек погиб, среди раненых есть двое полицейских. В соцсетях появилось видео с моментом взрыва.

Также в сети опубликовали фото самодельной взрывчатки с места событий. По неофициальным данным, взрывное устройство сработало рядом с машиной.

В сети информируют, что предварительно в результате теракта погиб военнослужащий. Пострадавшие правоохранители, по информации соцсетей, находятся в тяжелом состоянии.

"Сейчас за их жизни борются врачи", — передали авторы контента.

Местный житель Ярослав в комментарии "Суспільне" рассказал, что был неподалеку в момент взрыва — в доме.

"Я был на кухне, с собакой. Раздался взрыв, собака побежала. Я сориентировался, тоже пошел в коридор. Взрыв был похож, даже не совсем как на ракету, что-то такое необычное. Не такой взрыв, к которым привыкли", — отметил мужчина.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ощутимом потеплении. По ее словам, в регионах ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

На границе с Польшей оставили собаку, которую не пропустили пограничники. Она бродила по пункту пропуска два дня. В организации помощи бездомным животным убеждены, что внимание к этой истории объясняется породой пса.