Украинцы бросили своего лабрадора на границе с Польшей: что с собакой (фото)

Сейчас лабрадора забрали на временную передержку, где ему будут искать постоянный дом. По словам зоозащитников, они не впервые спасают животных на границе.

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На украинско-польской границе, на пункте пропуска "Медика", владельцы покинули своего лабрадора, ведь его не пропустили польские пограничники из-за проблем с документами. Об этом сообщили в организации Happy Animal Paws в Instagram.

"Его покинули владельцы, потому что поляки не пропустили... и теперь он бедный скидывается по границе. Растерянный и напуганный", — говорится в сообщении.

Лабрадор, которого бросили на границе Фото: Скриншот На границе бросили собаку Фото: Скриншот

Позже зоозащитники написали, что лабрадора забрали на временную передержку, где дальше будут искать постоянный дом.

В комментарии СМИ зоозащитники рассказали, что животное два дня бродило по пункту пропуска "Медика", заходило в Польшу и возвращалось в Украину. В организации отметили, что уже в третий раз спасают животных из приграничья, однако непородистые не вызывали такого внимания общества как лабрадор.

"Сомневаемся, что был бы такой ажиотаж, если бы мы опубликовали обычную дворняжку... На границах очень много брошенных животных. Мы забирали из других границ, там происходит ужас, и эти животные до сих пор у нас сидят. Но никто не реагирует. Это очень печально", — добавили зоозащитники.

Напомним, 12 декабря эксперт Уилл Атертон рассказал о породе собак, которая тяжелее всего поддается дрессировке. В частности, "отчужденной" и "королевой драмы" считают сибирскую хаски.

Ранее сообщалось о трех породах собак, которые меньше всего линяют. Речь идет о лабрадуделе, миниатюрном шнауцере и ксолоитцкуинтли.