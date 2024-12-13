"Не пропустили поляки": на границе бросили собаку с раненой лапой, — волонтеры (фото)

В организации, которая помогает пристраивать животных, рассказали о брошенной владельцами собаке. Растерянный и испуганный пес оказался сам на пункте пропуска, где всем на него все равно.

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На украинско-польской границе бросили собаку, которую не пропустили пограничники. Об этом 12 декабря сообщили в организации Happy Animal Paws, которая помогает бездомным животным.

"На границе на пешем вчера оставили собаку, потому что ее не пропустили поляки. И теперь он бедный бродит по пункту пропуска. Имеет раненую лапку", — говорится в сообщении на обнародованном волонтерами скриншоте.

Неизвестная собеседница отметила, что собакой никто не занимается. Она рассказала, что хотела найти хвостатого, но тот ушел на польскую сторону. По словам женщины, на животное всем все равно.

"Я к полякам не имею права ходить. Потому что военная. Сегодня говорят, он снова вернулся на нашу территорию", — добавила она.

Сообщение о брошенной собаке Фото: Happy Animal Paws / Instagram

Волонтеры обратились за помощью, разыскивая готовых взять собаку на передержку. Они сообщили, что животное находится на границе в районе села Медика. Владельцы любимца покинули, поэтому он "растерянный и напуганный".

Впоследствии в организации добавили информацию, что собаку забрали на временную передержку. Там ему будут искать уже постоянный дом.

Фото брошенной собаки Фото: Happy Animal Paws / Instagram

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