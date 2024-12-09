"Не отходила ни на шаг": овчарка помогла спасти котов под Курахово (видео)

Хвостатая помощница сама нашла волонтеров, когда они проводили эвакуацию в Донецкой области. Теперь о ней заботятся украинские воины.

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Овчарка Белла помогла с эвакуацией брошенных котов на одном из самых горячих направлений в Донецкой области. Деталями 8 декабря поделилась в организации по спасению животных Animal Rescue Kharkiv (ARK).

Эвакуация домашних животных происходила на Кураховском направлении. Беллу нашли, выполняя одну из последних заявок. Волонтеры приехали к пожилой женщине, которая остается в поселке. Она должна была отдать котов из дома напротив.

Увидев волонтеров, овчарка сама подбежала к ним и больше "не отходила ни на шаг". Поэтому в сопровождении новой знакомой группа отправилась на поиски брошенных хозяевами котов.

Благодаря Белле волонтеры нашли кошку, которую спасли из опасности. Также эвакуировали еще 11 котов и 3 собаки по последней заявке, где было попадание.

"После эвакуации Белла очень быстро нашла семью. Ее усыновили военные, которые очень давно хотели овчарку, к себе в часть — приказ командира", — рассказали в ARK.

Отмечается, что защитники помогли овчарке восстановиться после пережитого и построили для нее собственноручно вольер. Теперь хвостатая помощница счастлива и очень благодарна за спасение.

"Именно так жизнь побеждает войну", — подчеркнули волонтеры.

Напомним, 9 декабря в центре временно оккупированного Донецка прогремел взрыв, был взорван внедорожник. Вероятным пострадавшим называют начальника Еленовской колонии, где был совершен теракт против защитников "Азовстали".

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