ВС РФ в ноябре захватили почти в пять раз больше территорий, чем за весь 2023 год (карта)

Причиной продвижения российских войск, по мнению аналитиков, стала нехватка ресурсов для ведения боевых действий и использования новой тактики.

В течение ноября российским войскам удалось взять под свой контроль 725 квадратных километров территории Украины, что стало рекордом с марта 2022 года. Об этом сообщают UA War Infographics.

В течение ноября российские вооруженные силы сумели получить самые большие территориальные достижения в Украине с марта 2022 года. В прошлом месяце российские вооруженные силы сумели захватить под свой контроль 725 квадратных километров территории.

За ноябрь 2024 года россия захватила почти в пять раз больше, чем за весь 2023 год Фото: UA War Infographics

Почти 90 процентов этих территориальных достижений российская армия достигла в Донецкой области, где наблюдается наступление ВС РФ до стратегически важного города Покровск. Так что теперь Силы обороны Украины контролируют менее трети Донецкой области, когда еще в начале года они контролировали более 40 процентов. Сейчас российские войска находятся на расстоянии менее пяти километров от Покровска.

Причиной наступления российских оккупантов является нехватка оружия и техники, которую ВСУ союзники поставляют с задержкой, недостаток личного состава и изменение тактики российских оккупантов, которые теперь используют новую тактику штурмов на мотоциклах и багги.

Последний раз российские войска достигали больших территориальных достижений, чем в ноябре текущего года, только в марте 2022 года, то есть через несколько недель после начала полномасштабной войны.

К тому времени Россия оккупировала более 45 400 квадратных километров украинской территории, а ее войска находились в пригороде столицы Украины Киева.

Всего по состоянию на конец ноября 2024 года с начала полномасштабной агрессивной войны в феврале 2022 года Россия оккупировала в целом 68 050 квадратных километров украинской территории. Если к этому добавить Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, а также территории на Донбассе, оккупированные пророссийскими сепаратистами до 2022 года, то сейчас Россия контролирует 18,4 процента территории Украины.

Напомним, Фокус писал о том, что российские войска пытаются оккупировать всю Донецкую область, но продвижение идет медленно, а оккупанты теряют технику и людей. Захватчики, вероятно, попытаются окружить и отрезать Покровск, а не напрямую атаковать его.