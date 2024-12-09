ЗС РФ у листопаді захопили майже у п'ять разів більше територій, ніж за весь 2023 рік (карта)

Причиною просування російських військ, на думку аналітиків, стала нестача ресурсів для ведення бойових дій та використання нової тактики.

Упродовж листопада російським військам вдалося взяти під свій контроль 725 квадратних кілометрів території України, що стало рекордом з березня 2022 року. Про це повідомляють UA War Infographics.

Протягом листопада російські збройні сили зуміли отримати найбільші територіальні здобутки в Україні з березня 2022 року. Минулого місяця російські збройні сили зуміли захопити під свій контроль 725 квадратних кілометрів території.

За листопад 2024 росія захопила майже вп'ятеро більше, ніж за весь 2023 рік Фото: UA War Infographics

Майже 90 відсотків цих територіальних здобутків російська армія досягла в Донецькій області, де спостерігається наступ ЗС РФ до стратегічно важливого міста Покровськ. Тож тепер Сили оборони України контролюють менше третини Донецької області, коли ще на початку року вони контролювали понад 40 відсотків. Нині російські війська перебувають на відстані менш як п'ять кілометрів від Покровська.

Причиною наступу російських окупантів є нестача зброї та техніки, яку ЗСУ союзники постачають із затримкою, нестачу особового складу та зміну тактику російських окупантів, які тепер використовують нову тактику штурмів на мотоциклах та багі.

Востаннє російські війська досягали більших територіальних здобутків, ніж у листопаді поточного року, лише у березні 2022 року, тобто за кілька тижнів після початку повномасштабної війни.

На той час Росія окупувала понад 45 400 квадратних кілометрів української території, а її війська перебували в передмісті столиці України Києва.

Загалом станом на кінець листопада 2024 року з початку повномасштабної агресивної війни в лютому 2022 року Росія окупувала загалом 68 050 квадратних кілометрів української території. Якщо до цього додати Кримський півострів, анексований у 2014 році, а також території на Донбасі, окуповані проросійськими сепаратистами до 2022 року, то нині Росія контролює 18,4 відсотка території України.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російські війська намагаються окупувати всю Донецьку область, але просування йде повільно, а окупанти втрачають техніку і людей. Загарбники, ймовірно, спробують оточити і відрізати Покровськ, а не безпосередньо атакувати його.