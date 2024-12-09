Ладыжинский Хатико: собака два года ждет на заправке погибшего на войне хозяина (видео)

Военнослужащий Алексей Савранский погиб на фронте 18 апреля 2023 года, но верный пес до сих пор ждет его на АЗС, где он когда-то работал.

Related video

Собака, которую назвали "украинским Хатико", два года ждет погибшего на войне хозяина на автозаправочной станции возле села Ладыжинка в Черкасской области. Об этом рассказал в Instagram украинский телеведущий Руслан Сеничкин.

"На это мы не рассчитывали... По дороге из командировки остановились на заправке. И встретили этого малого", — написал ведущий.

По словам Сеничкина, работник АЗС возле села Ладыжинка неподалеку Умани рассказал, что пес уже почти 2 года ходит на станцию в надежде увидеть своего хозяина, который до мобилизации работал здесь и часто брал любимца с собой на смену.

"Пес просто еще один украинский Хатико", — отметил Руслан Сеничкин.

Ведущий рассказал, что собака имеет ласковый характер и тянется к людям, но в ее глазах можно увидеть глубокую печаль и надежду на то, что хозяин придет за ней и, как когда-то, они вместе отправятся домой.

"Пес мгновенно реагирует, когда говоришь "Лешка", "Леха"... Спросил, как зовут парня. Алексей Савранский", — отметил Руслан Сеничкин.

Алексей Савранский погиб 18 апреля 2023 года на 25-м году жизни. Как разведчик-сапер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады он 17 апреля отправился на очередное боевое задание, с которого так и не вернулся, сообщается на сайте Ладыжинского сельского совета.

Хозяин собака Алексей Савранский погиб во время выполнения боевого задания Фото: Ладыжинский сельский совет

"Молодой Герой родился 29 марта 1999 года в селе Ладыжинка. Здесь провел свои детские и юношеские годы. Друзья и односельчане вспоминают Алексея как положительного, улыбчивого, доброго и искреннего человека, который всегда придет на помощь", — пишут в пресс-центре сельсовета.

После того, как множество людей начали призывать спасать четвероногого и искать ему новый дом, на Facebook Сеничкин уточнил, что о собаке заботятся родные и друзья погибшего военного, и он просто хотел поделиться с украинцами необыкновенной историей о верности и безусловной любви.

Руслан Сеничкин уверяет, что о верной собаке заботятся родные и друзья Алексея Фото: Скриншот

Напомним, 7 декабря в Tiktok распространился ролик, на котором женщина рассказала, как нашла брошенного щенка в корзине для покупок в супермаркете в Фениксе, США. Оказалось, что собака провела на морозе несколько часов.

18 ноября в соцсетях обсуждали видео о собаке, которая два года лежала возле могилы хозяйки в китайской провинции.