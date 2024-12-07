Женщина нашла щенка в корзине для покупок: она понятия не имела, что за этим стоит (видео)
От работников продуктового магазина американка узнали, что собачка была на морозе как минимум с 5 утра. За это время никто из прохожих так и не помог питомцу воссоединиться с семьей.
Видео с брошенной собакой, найденной в тележке для покупок возле супермаркета, вызвало отчаяние у читателей социальных сетей. Соответствующий ролик сначала появился в TikTok, собрав большое количество просмотров и комментариев.
Женщина, которая нашла домашнего любимца, вместе с подругой выезжала из продуктового магазина в Фениксе (США), потому что опаздывала к врачу. Заметив маленького песика, она остановилась, чтобы принести ему еды и воды, а также закутать в теплые вещи.
От работников продуктового магазина американка узнала, что собачка находилась на морозе минимум с 5 утра. За это время никто из прохожих так и не помог животному воссоединиться с семьей.
К счастью, вскоре хозяйка таки нашлась. Как выяснилось, собаку никто не бросал на произвол судьбы — она заблудилась, выбежав из дома.
"Собака выбежала из дома, а владелица не могла ее найти. Мы не знаем, кто именно положил ее в тележку", — отметила автор видео в комментариях.
Перед встречей с хозяйкой питомца временно доставили в приют для бездомных животных. Эта история закончилась счастливо благодаря вмешательству неравнодушных людей и магии социальных сетей.
"Владелица обзвонила все приюты, но потерянную собаку вносят в систему минимум через три дня после того, как кто-то ее найдет. К счастью, друг хозяйки случайно увидел это видео", — рассказала женщина в комментарии к следующему ролику.
Пользователи сети поблагодарили женщину за заботу и неравнодушие. Многие удивились, что в течение всего дня никто так и не забрал бедного песика домой.
- "Спасибо, что помогли и спасли его";
- "Целый день никто не мог забрать собаку?! Я бы сразу это сделала";
- "Если я вижу животное, которое нуждается в помощи, то всегда забираю его домой, но никогда не брошу".
Напомним, ранее Сара Джонсон из Флориды (США) нашла на обочине грунтовой дороги Юпитер-Фармс двух брошенных собак с буквально разрывающей сердце запиской. Женщина решила забрать домашних любимцев переночевать к себе, а утром следующего дня отвезла в местный приют Furry Friends ("Пушистые друзья").
Кроме того, верный пес, который в течение двух лет лежал у могилы хозяйки, встретил нового чуткого хозяина, спасшего ему жизнь и вылечившего от тяжелых хронических заболеваний. Эта трогательная история быстро разлетелась в социальных сетях.