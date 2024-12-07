Жінка знайшла цуценя в кошику для покупок: вона й гадки не мала, що за цим стоїть (відео)

Від працівників продуктового магазину американка дізналась, що собачка був на морозі щонайменше з 5-ї ранку. За цей час ніхто з перехожих так і не допоміг вихованцю возз’єднатися із сім’єю.

Відео з покинутим собакою, знайденим у візку для покупок неподалік супермаркету, викликало розпач у читачів соціальних мереж. Відповідний ролик спершу з’явився у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та коментарів.

Жінка, яка знайшла домашнього улюбленця, разом з подругою поспіхом виїжджала з продуктового магазину у Феніксі (США), бо запізнювалася до лікаря. Помітивши маленького песика, вона зупинилась, аби принести йому їжі та води, а також закутати в теплі речі.

Від працівників продуктового магазину американка дізналася, що собачка перебував на морозі щонайменше з 5-ї ранку. За цей час ніхто з перехожих так і не допоміг тварині возз’єднатися із сім’єю.

На щастя, невдовзі господиня таки знайшлась. Як з’ясувалось, песика ніхто не кидав напризволяще — він заблудився, вибігши з дому.

"Собака вибіг з будинку, а власниця не могла його знайти. Ми не знаємо, хто саме поклав його у візок", — зазначила авторка відео в коментарях.

Перед зустріччю з хазяйкою вихованця тимчасово доправили у притулок для безпритульних тварин. Тож, ця історія закінчилась щасливо завдяки втручанню небайдужих людей та магії соціальних мереж.

"Власниця обдзвонила усі притулки, але загублену собаку вносять у систему щонайменше через три дні після того, як хтось його знайде. На щастя, друг хазяйки випадково побачив це відео", — розповіла жінка у коментарі до наступного ролика.

Користувачі мережі подякували жінці за турботу та небайдужість. Дехто здивувався, що упродовж всього дня ніхто так і не забрав бідолашного песика додому.

"Дякую, що допомогли й врятували його";

"Цілий день ніхто не міг забрати собаку?! Я б одразу це зробила";

"Якщо я бачу тварину, яка потребує допомоги, то завжди забираю її додому, але ніколи не покину".

Нагадаємо, раніше Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі").

Крім того, вірний пес, який упродовж двох років лежав біля могили господині, зустрів нового чуйного хазяїна, який врятував йому життя та вилікував від важких хронічних захворювань. Ця зворушлива історія швидко розлетілась в соціальних мережах.