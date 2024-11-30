Собака чотири дні сидів на березі річки: тепер стало відомо чому (фото)

Навіть вночі Бєлка не покидав пост, продовжуючи виконувати свою місію й не втрачаючи надії.

Вірна собака, якого звуть Бєлка, чотири дні просидів на березі річки у Караідельському районі Башкортостану (Росія), чекаючи на свого господаря. Як пізніше з’ясувалося, 59-річний чоловік провалився під лід й потонув. Про це повідомляють місцеві рятувальники в Telegram.

Повідомляється, що власник домашнього улюбленця загинув, вирішивши скоротити шлях через замерзлу річку Уфа, яка виявилась недостатньо товстою, щоб втримати його вагу (товщина всього 2 см).

Тіло потерпілого віднесло вниз за течією швидкоплинної річки. Водолазам знадобилося чотири дні, щоб його знайти на глибині 9 метрів. Собака, не знаючи про трагедію, весь цей час чекав, поки господар повернеться до свого велосипеда, що валявся неподалік. Навіть вночі він не покидав пост, продовжуючи виконувати свою місію й не втрачаючи надії.

Собака навіть вночі не покидав свій пост Фото: Telegram

"Під час пошуків рятувальники використовували човен з гаковим пристроєм для обстеження дна річки. Пошукові роботи утруднені складними умовами — сильною течією і нестійкою кригою", — розповів Кирило Первов, керівник служби порятунку в Башкирії.

Він закликав місцевих жителів дотримуватися правил поведінки й не виходити на тонку кригу, наражаючи своє життя на небезпеку. За його словами, песика забере племінник потопельника.

У МНС Башкирії додали, що чоловіка, який потонув, раніше намагалися дістати з води очевидці, але один із них провалився під кригу, потерпілого встигли витягти й одразу відвезли в лікарню.

Місцеві мешканці порівнюють відданого вихованця зі знаменитим псом Хатіко, який нескінченно довго чекав на свого померлого господаря — професора Токійського університету (Японія).

Пошукова операція Фото: Telegram

До речі, кличку Бєлка також мав один з найвідоміших радянських собак-космонавтів, відправлених на орбіту космічним кораблем "Супутник-5" у 1960 році.

Нагадаємо, раніше Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі").

Крім того, вірний пес, який упродовж двох років лежав біля могили господині, зустрів нового чуйного хазяїна, який врятував йому життя та вилікував від важких хронічних захворювань. Ця зворушлива історія швидко розлетілась в соціальних мережах.