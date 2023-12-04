Нова історія "Хатіко": собака тижнями чекав біля будинку господаря, не знаючи, що його кинули

Собаку на прізвисько Сальваторе любили сусіди та їхні діти. Однак господарі тварини зібрали речі та переїхали в інше місце, залишивши улюбленця самого.

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У США собака два тижні не відходив від порога будинку господарів у надії, що вони повернуться по нього, але зрештою його врятувала служба рятування тварин Everglades Angels Dog Rescue. Про це пише The Mirror.

Віддана тварина цілими днями безперервно чекала біля будинку свого господаря у Флориді, абсолютно не підозрюючи, що той зібрав валізи й кинув її.

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Собака на прізвисько Сальваторе два тижні охороняв поріг будинку господарів, сподіваючись, що вони повернуться за ним, але цього так і не сталося. Пізніше тварину прихистили в організації Everglades Angels Dog Rescue у Флориді (Америка), де їй надали тепле ліжко, їжу, пиття і повний медичний огляд.

"Сальваторе був покинутий, коли його сім'я переїхала. Він чекав біля свого будинку, вірячи, що вони повернуться за ним. Сусіди розповіли нам, що він був хорошою домашньою твариною. Особливо його любили діти. Сальваторе описують як милого пса, але він не заслужив на те, щоб його покинула сім'я. Якщо не брати до уваги смутку в його очах, Він — красивий пес. Очі тварини здатні говорити зовсім іншою мовою", — розповів рятувальник.

Працівник організації Everglades Angels Dog Rescue зазначив, що тварина була дуже нервовою, але не агресивною, коли її привезли до служби порятунку.

"Знадобилося багато терпіння, любові та відданості, щоб змусити цього пса зрозуміти, що ми прийшли йому на допомогу. На жаль, він усе ще сподівався на свою сім'ю, але вона підвела його. Ми не підведемо", — додав рятувальник тварин.

Господар тварини зібрав валізи і кинув її Фото: Lad Bible

Команда Everglades Angels Dog Rescue ділилася останніми новинами про долю собаки у Facebook. Через два місяці Сальваторе нарешті знайшов свій новий дім.

"Я ніколи не зрозумію, як люди можуть кинути свого собаку, залишивши його напризволяще. Історія Сальваторе не закінчилася на тому, що його покинули, завдяки доброті та співчуттю Everglades Angels", — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що в США домашній вовк напав на тримісячне немовля. Співробітники служби порятунку змогли відтягнути дитину від тварини і доставити її до медичного закладу, але було вже пізно. У будинку перебували й інші діти.

Також стало відомо, що у США мисливці об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном. П'ятеро чоловіків намагалися приборкати самку змії близько 45 хвилин. На місце події було викликано професійну мисливицю за пітонами Емі Сіве, яка забрала спійману змію. За її словами, вага змії становила 198 фунтів (майже 90 кілограмів), що робить її другою за вагою в штаті.