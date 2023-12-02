Пернаті друзі: чоловік купив двох качок і всюди бере їх із собою (фото)

Марк Колайєр не уявляє собі життя без своїх качок на прізвисько Дог і Голді. Пернаті друзі слідують за ним всюди й живуть разом з ним на його човні.

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Чоловік із Великої Британії купив двох качок як домашніх улюбленців і тепер бере їх із собою всюди, включно з пабом і навіть реконструкцією середньовічних битв. Про це пише Daily Star.

Марк Колайєр каже, що не уявляє собі життя без своїх качок на прізвисько Дог і Голді. Пернаті друзі слідують за ним всюди й живуть разом з ним на його човні в пристані Гіллінгем, Кент.

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Найбільша пристрасть Марка — це відвідування фестивалів і ярмарків, під час яких люди із задоволенням грають середньовічних історичних персонажів. Британець часто переодягається в костюми Робін Гуда і короля Джона. Багато людей розповідають, що він садить своїх качок на плечі, ніби вони папуги.

Колишній працівник військово-морського буксира також бере птахів із собою в паб і дозволяє їм насолодитися його замовленням.

"Я даю їм зробити невеликий ковток мого пива, але не більше того, тому що алкоголь шкідливий для них. Я не хочу, щоб вони нудьгували. Голді зараз на тренуванні, але Дог — дивовижний персонаж. Я ніколи не знав, що людина і качка можуть стати нерозлучними друзями. Вони більше друзі для мене, ніж звичні домашні тварини", — сказав він.

Марк захоплюється реконструкцією середньовічних битв Фото: SWNS

Рідні та друзі Марка прозвали його "божевільною качиною людиною", оскільки його любов до Голді та Дога ставала тільки сильнішою. Британець навіть дозволяє своїм вихованцям ходити за ним у туалет у барі.

"Я просто беру їх із собою", — каже він.

Любов Марка продовжувала зростати, і тепер у нього 15 качок, які вилупилися з яєць, за якими він доглядав.

"Інші мої качки — просто домашні улюбленці, але Дог і Голді — друзі. Качки — це дуже важка робота. Вони можуть бути дуже брудними тваринами, але вони дуже ласкаві, як і більшість тварин. Якщо ви вкладаєте в них багато любові, то отримуєте багато натомість", — додав Марк.

Любов Марка продовжувала зростати, і тепер у нього 15 качок, які вилупилися з яєць Фото: SWNS

Чоловіка часто запрошують на різні заходи, і люди просять його привести з собою качок.

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