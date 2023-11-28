Несподівані наслідки: павук вкусив чоловіка, відклавши яйця в пальці його ноги

Колін Блейк і його дружина вирушили в подорож на честь 35-ї річниці весілля. Під час поїздки чоловік почав відчувати біль, який виходив від великого пальця ноги.

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Під час відпустки Колін Блейк із Великої Британії з дружиною проводив вечір у Марселі на півдні Франції, коли його палець на нозі розпух і став фіолетовим. Пізніше він виявив, що його вкусив перуанський павук-вовк. Комаха встигла відкласти яйця всередині пальця. Про це пише Sky News.

Попри те, що чоловік пройшов курс лікування, щоб видалити потомство павука з його ступні, одне з яєць все ж вилупилося.

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Пасажир круїзного лайнера розповів про пережитий жах після того, як зрозумів, що після укусу павука в його пальці "щось залишилося".

Колін Блейк і його дружина проводили вечір у Марселі, на півдні Франції, після того, як корабель причалив під час їхньої подорожі на честь 35-ї річниці весілля, коли його палець на нозі розпух і став фіолетовим. Наступного дня він звернувся до бортового лікаря, який сказав йому, що його вкусив перуанський павук-вовк і відклав яйця.

Видання зазначає, що такі комахи не є отруйними і часто зустрічаються у французькому портовому місті після прибуття на вантажних суднах.

"Моя дружина подумала, що це може бути пов'язано з тим, що у мене нові сандалі, і вони натирали великий палець ноги, через що він почервонів", — розповів журналістам містер Блейк, який живе в Крамлінгтоні, Нортумберленд (Англія).

Ілюстративне фото Фото: Вiкiпедiя

Лікар розрізав палець на нозі, внаслідок чого з нього висипалися яйця павука. Після відпустки містер Блейк відправився в лікарню у Великій Британії, де медики прописали йому антибіотики, але за чотири тижні він помітив ще дещо незвичайне. Під час чергового візиту до лікаря він виявив, що одне з яєць вилупилося в маленького павука, який застряг під його шкірою.

"Вони вважають, що павук пробирався назовні, прогризаючи собі шлях із мого пальця", — додав він.

За даними National Geographic, павуки-вовки це спринтери у світі павуків. Більшість видів цього сімейства не плетуть павутину, а переслідують і накидаються на здобич у вигляді комах, як вовки, від яких походить їхня назва. Зловивши здобич, вони або мнуть її в клубок, або впорскують у неї отруту, розріджуючи внутрішні органи до стану павуково-вовчого коктейлю.

Раніше Фокус повідомляв, що в каналізації під містом виявили крокодила вагою 197 кг. Працівники займалися очищенням міської насосної станції коли почули дивний звук, схожий на удари хвоста тварини. Вони виявили рептилію, яка скоротила подачу води в місто майже на 70%.

Також стало відомо, що жінка прихистила цуценя, а потім зрозуміла, що це вовк. Ці два види тварин мають багато спільного. У них 98,8% однакової ДНК, і вони навіть можуть схрещуватися між собою. І вовки, і собаки мають схожу тривалість життя в неволі, а також володіють бездоганним нюхом.