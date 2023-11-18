"Величезна звірюка": у каналізації під містом виявили крокодила вагою 197 кг (фото)

Працівники займалися очищенням міської насосної станції коли почули дивний звук, схожий на удари хвоста тварини. Вони виявили рептилію, яка скоротила подачу води в місто майже на 70%.

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Робітники мексиканського міста Сьюдад Вікторія були приголомшені, виявивши триметрового крокодила вагою 197 кілограмів, який заблокував каналізаційну систему міста і зменшив приплив води в місто. Про це пише Daily Star.

За даними Comision de Agua Potable y Alcantarillado, триметрова істота, що важила близько 197 кілограмів, скоротила подачу води в місто майже на 70%.

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Працівники мексиканського міста Сьюдад Вікторія були здивовані, виявивши величезного крокодила, який заблокував міську каналізацію.

Співробітники Комісії з питної води та каналізації займалися очищенням міської насосної станції, коли почули дивний звук, схожий на удари хвоста тварини. Під час подальшого дослідження вони виявили, що під ними в підземній системі станції звивається "величезна звірюга".

Для вилучення гігантської рептилії було викликано співробітників місцевої служби цивільної оборони.

"Крокодил розміром понад три метри був виявлений в акведуку Гвадалупе Вікторія і після його порятунку його передали в природне середовище існування", — повідомила місцева влада після його звільнення.

Працівники мексиканського міста Сьюдад Вікторія були здивовані, виявивши величезного крокодила

Нещодавно у США пілот розбив літак і провів ніч у болоті з алігаторами. Співробітники рятувальних служб були здивовані, що чоловікові вдалося вціліти після падіння. До потерпілого не вдалося доплисти на катерах, тому вирішили залучити вертоліт.

"Чоловік пробув у болоті з четвертої ранку, тож там були й алігатори, і комарі, і все інше. Він трохи зневоднений. Тож він був дуже радий нас бачити", — заявив капітан пожежної служби Маямі-Дейд Енді Боргес.

Раніше Фокус повідомляв, що в США мисливці об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном. П'ятеро чоловіків намагалися приборкати самку змії близько 45 хвилин. Пізніше на місце події було викликано професійну мисливицю за пітонами Емі Сіве.

Також раніше повідомлялося, що горбатий кит вистрибнув із води та збив серфінгіста. Інцидент був зафіксований на камеру GoPro. Від удару чоловіка потягнуло під воду, а мотузка на його щиколотці обірвалася.