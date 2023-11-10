Підібрав у сусідньому ставку: американець жив із 5 алігаторами у ванній (відео)

У Роберта Робінсона не було відповідного дозволу на утримання рептилій. Чоловік не зміг відповісти навіщо він залишив небезпечних тварин у своєму житлі.

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У США 38-річному жителю штату Флорида Роберту Робінсону загрожують судові розгляди з представниками захисту дикої природи після того, як вони виявили в його ванній кімнаті п'ять алігаторів. Про це пише Fox News.

Чоловікові видали повістку, яка передбачає обов'язкову явку до суду.

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Комісія з охорони рибних ресурсів і дикої природи штату Флорида висунула 38-річному Робінсону звинувачення в незаконному утриманні рептилій без відповідного дозволу.

За анонімним наводженням співробітники поліції прибули до будинку чоловіка і виявили на ґанку людину, яка змогла зв'язатися з власником будинку. Робінсон, зізнавшись, що у нього в будинку живуть алігатори, дав дозвіл на огляд приміщення. Офіцери виявили у ванні п'ять молодих рептилій і ретельно обшукали решту житла, щоб переконатися у відсутності інших тварин.

У чоловіка не було відповідного дозволу на утримання рептилій Фото: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Співробітники відділу охорони дикої природи вилучили алігаторів, а самого Робінсона згодом знайшли на його робочому місці. Він зізнався, що виловив рептилій зі ставка неподалік від свого будинку, залишивши без відповіді запитання щодо своїх намірів і термінів їхнього утримання в неволі.

Чоловікові висунули кримінальне обвинувачення у зберіганні диких тварин без дозволу класу II, і тепер він має з'явитися до суду. Конфісковані алігатори були випущені в озеро Тохопекаліга.

Раніше Фокус повідомляв, що в США мисливці об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном. П'ятеро чоловіків намагалися приборкати самку змії близько 45 хвилин. Пізніше на місце події було викликано професійну мисливицю за пітонами Емі Сіве.

Також раніше повідомлялося, що горбатий кит вистрибнув із води і збив серфінгіста. Інцидент був зафіксований на камеру GoPro. Від удару чоловіка потягнуло під воду, а мотузка на його щиколотці обірвалася.