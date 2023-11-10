Подобрал в соседнем пруду: американец жил с 5 аллигаторами в ванной (видео)

У Роберта Робинсона не было соответствующего разрешение на содержание рептилий. Мужчина не смог ответить зачем он оставил опасных животных в своем жилье.

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В США 38-летнему жителю штата Флорида Роберту Робинсону грозят судебные разбирательства с представителями защиты дикой природы после того, как они обнаружили в его ванной комнате пять аллигаторов. Об этом пишет Fox News.

Мужчине выдали повестку, предполагающую обязательную явку в суд.

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Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида предъявила 38-летнему Робинсону обвинение в незаконном содержании рептилий без соответствующего разрешения.

По анонимной наводке сотрудники полиции прибыли к дому мужчины и обнаружили на крыльце человека, который смог связаться с владельцем дома. Робинсон, признавшись, что у него в доме живут аллигаторы, дал разрешение на осмотр помещения. Офицеры обнаружили в ванне пять молодых рептилий и тщательно обыскали остальное жилье, чтобы убедиться в отсутствии других животных.

У мужчины не было соответствующего разрешение на содержание рептилий Фото: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Сотрудники отдела охраны дикой природы изъяли аллигаторов, а самого Робинсона впоследствии нашли на его рабочем месте. Он признался, что выловил рептилий из пруда неподалеку от своего дома, оставив без ответа вопросы о своих намерениях и сроках их содержания в неволе.

Мужчине было предъявлено уголовное обвинение в хранении диких животных без разрешения класса II, и теперь он должен явиться в суд. Конфискованные аллигаторы были выпущены в озеро Тохопекалига.

Ранее Фокус сообщал, что в США охотники объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном. Пятеро мужчин пытались укротить самку змеи около 45 минут. Позже на место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве.

Также ранее сообщалось, что горбатый кит выпрыгнул из воды и сбил серфингиста. Инцидент был запечатлен на камеру GoPro. От удара мужчину утащило под воду, а веревка на его лодыжке оборвалась.