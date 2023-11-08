Схватил зубами за веко: фермер пережил нападение крокодила, укусив его в ответ (фото)

Мужчина сначала попытался ударить огромную рептилию по ребрам свободной ногой, а затем решил действовать спонтанно. Он рассказал, что в борьбе за выживание прокусил крокодилу веко.

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Австралийский фермер Колин Деверо говорит, что ему повезло остаться в живых после того, как он отразил нападение крокодила, укусив его в ответ. Об этом пишет ABC News.

Мужчина провел месяц в больнице после того, как на него напал крокодил длиной 3,2 метра на Северной территории. Он рассказал журналистам, что в борьбе за выживание прокусил крокодилу веко.

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По словам Колина Деверо, его испытания начались после того, как он остановился у биллабонга (озера) во время своей поездки для строительства ограждения в районе реки Финнисс в прошлом месяце. Он сделал остановку у водоема, заметив рыбу, плавающую в нем. Когда он немного отошел, крокодил вцепился в правую ногу, тряхнул его, как тряпичную куклу и утащил в воду.

Австралиец рассказал журналистам, что сначала он попытался ударить огромную рептилию по ребрам другой ногой, а затем укусил животное в ответ.

"Я был в таком неудобном положении… но случайно мои зубы зацепили его веко. Оно было довольно толстым, но я рывком дернул его и он отпустил его. Я отпрыгнул и большими шагами побежал к машине. Он преследовал меня некоторое время, может быть, метра четыре, но потом остановился", — сказал пострадавший.

Мужчина занимался строительством ограждения в районе реки Финнисс Фото: ABC News

Колин Деверо сказал, что с помощью полотенца и веревки он остановил кровотечение в ноге, после чего его брат отвез его за 130 километров на север в Королевский госпиталь Дарвина.

"Если бы крокодил укусил меня в другом месте, все было бы по-другому. Это значит, что я должен изменить свои действия. Я слишком долго ходил по этой болотистой местности, чинил заборы и жил обычной жизнью, но это открыло мне глаза", — сказал он.

По мнению местных властей, крокодилы являются основой важной отрасли промышленности Северной территории и охраняются законом. Они представляют огромный научный и человеческий интерес, а также являются ценным туристическим объектом.

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