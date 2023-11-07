Попала в скандал: блогерша разделала и приготовила 90-килограммового аллигатора (фото)

Чу Нян Сяо Хэ, у которой более чем 3,5 млн подписчиков в соцсетях, показала несколько вариантов приготовления мяса рептилии в домашних условиях. Это вызвало волну негативной реакции и обвинений в жестоком обращении с животными.

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Китайская кулинарная блогерша оказалась в центре сканала в социальных сетях после того, как опубликовала противоречивое видео, на котором она убивает, разделывает и готовит 90-килограммового аллигатора. Об этом пишет Oddity Central.

В наши дни люди совершают на камеру самые разные безумные и неоднозначные поступки ради привлечения внимания: от поедания зараженной рыбы до падения небольших самолетов, но большинство из них не допускает беспричинной жестокости по отношению к животным. Одна китайская блогерша недавно на собственном опыте убедилась, что людям не нравится, когда вы убиваете, расчленяете и готовите беззащитное дикое животное для их удовольствия, и теперь этот трюк может привести ее к неприятностям с законом.

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Чу Нян Сяо Хэ, кулинарная блогерша с более чем 3,5 млн подписчиками на сайте Douyin (китайская версия TikTok), недавно опубликовала короткий ролик, демонстрирующий, как убить и приготовить аллигатора в домашних условиях. Это было сделано с целью шокировать и привлечь внимание, но вызвало волну негативной реакции и обвинений в жестоком обращении с животными.

На шокирующем видео сначала видно, как девушка моет 90-килограммовую рептилию, у которой для защиты связана морда, в душе с помощью большой щетки. Дальше она убила животное, сняла с него шкуру и начала резать на кусочки. Затем девушка приступает к готовке мяса различными способами.

Девушка приготовила мясо различными способами Фото: Douyin

Видеоролик Сяо Хэ вызвал возмущение в китайских социальных сетях, многие пользователи Douyin потребовали навсегда удалить ее с платформы за явное жестокое обращение с животными. Создательница контента попыталась оправдаться, но то, как она это сделала, еще больше разозлило людей. Чу Нян Сяо Хэ объяснила, что крокодил в ролике был искусственно выведен для производства кожаных изделий, поэтому его все равно собирались принести в жертву.

"Эти искусственно выведенные аллигаторы выращиваются специально для компаний, производящих кожу и сумки. Это их миссия. Разве вы откажетесь от сумки Hermes из кожи аллигатора? Мы должны быть более рациональными", — сказала китаянка.

Ролик Сяо Хэ вызвал возмущение в китайских социальных сетях Фото: Douyin

Согласно китайскому закону об охране дикой природы, приготовление мяса аллигатора без получения разрешения властей запрещено, поэтому выходка Чу Нян Сяо Хэ может иметь и юридические последствия.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.