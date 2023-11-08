Схопив зубами за повіку: фермер пережив напад крокодила, вкусивши його у відповідь (фото)

Чоловік спочатку спробував вдарити величезну рептилію по ребрах вільною ногою, а потім вирішив діяти спонтанно. Він розповів, що в боротьбі за виживання прокусив крокодилу повіку.

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Австралійський фермер Колін Деверо каже, що йому пощастило залишитися в живих після того, як він відбив напад крокодила, вкусивши його у відповідь. Про це пише ABC News.

Чоловік провів місяць у лікарні після того, як на нього напав крокодил завдовжки 3,2 метра на Північній території. Він розповів журналістам, що в боротьбі за виживання прокусив крокодилу повіку.

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За словами Коліна Деверо, його випробування почалися після того, як він зупинився біля озера під час своєї поїздки для будівництва огорожі в районі річки Фіннісс минулого місяця. Він зупинився біля водойми, помітивши рибу, що плавала в ній. Коли він трохи відійшов, крокодил вчепився в праву ногу, струсонув його, як ганчір'яну ляльку і потягнув у воду.

Австралієць розповів журналістам, що спочатку він спробував вдарити величезну рептилію по ребрах іншою ногою, а потім вкусив тварину у відповідь.

"Я був у такому незручному становищі... але випадково мої зуби зачепили його повіку. Вона була досить товстою, але я ривком смикнув її, і він відпустив її. Я відстрибнув і великими кроками побіг до машини. Він переслідував мене деякий час, можливо, метра чотири, але потім зупинився", — сказав потерпілий.

Чоловік займався будівництвом огорожі в районі річки Фіннісс Фото: ABC News

Колін Деверо сказав, що за допомогою рушника і мотузки він зупинив кровотечу в нозі, після чого його брат відвіз його за 130 кілометрів на північ у Королівський госпіталь Дарвіна.

"Якби крокодил вкусив мене в іншому місці, все було б по-іншому. Це означає, що я повинен змінити свої дії. Я занадто довго ходив цією болотистою місцевістю, лагодив паркани й жив звичайним життям, але це відкрило мені очі", — сказав він.

На думку місцевої влади, крокодили є основою важливої галузі промисловості Північної території та охороняються законом. Вони становлять величезний науковий і людський інтерес, а також є цінним туристичним об'єктом.

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