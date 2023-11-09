"Спіймати монстра": мисливці об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном

П'ятеро чоловіків боролися із самкою змії близько 45 хвилин. Пізніше на місце події було викликано професійну мисливицю на пітонів Емі Сіве.

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У США група мисливців на змій у національному заповіднику Біг-Сайпресс у Флориді об'єдналася, щоб спіймати величезну 17-футову змію (5,2 метра), вага якої сягала 198 фунтів (майже 90 кілограмів). Про це пише UPI.

За словами 45-річного Майка Елфенбейна, який опікується охороною природи, він і його 17-річний син Коул вирушили на пошуки інвазивних змій у заповіднику площею 729 тисяч акрів, коли натрапили на величезного пітона.

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Друзі та мисливці Трей Барбер, Картер Гевлок і Холден Хантер також помітили величезного бірманського пітона і приєдналися до сутички.

"Ми були незнайомцями. Але ми вп'ятьох знали, що повинні зловити цього монстра", — розповів Елфенбейн.

П'ятеро мисливців боролися із самкою змії близько 45 хвилин Фото: Facebook

П'ятеро мисливців боролися з самкою змії близько 45 хвилин.

"Я схопив її за голову, а мій син — за хвіст. Ми розтягнули її по дорозі. Картер, Холден і Трей стрибнули на неї зверху, намагаючись утримати. Вона буквально підняла нас над землею", — розповів Елфенбейн.

На місце події було викликано професійну мисливицю за пітонами Емі Сіве, яка забрала спійману змію. За її словами, вага змії становила 198 фунтів (майже 90 кілограмів), що робить її другою за вагою в штаті.

Раніше Фокус повідомляв, що двоє серфенгістів вступили в сутичку з великою білою акулою. Морський хижак був помічений неподалік від місця знімання культового блокбастера Стівена Спілберга "Щелепи". Хлопці розповіли, як їм вдалося пережити сутичку з величезною акулою.

Також раніше повідомлялося, що горбатий кит вистрибнув із води і збив серфінгіста. Інцидент був зафіксований на камеру GoPro. Від удару чоловіка потягнуло під воду, а мотузка на його щиколотці обірвалася.