Неожиданные последствия: паук укусил мужчину, отложив яйца в пальце его ноги

Колин Блейк и его жена отправились в путешествие в честь 35-й годовщины свадьбы. Во время поездки мужчина начал испытывать боль, которая исходила от большого пальца ноги.

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Во время отпуска Колин Блейк из Великобритании с женой проводил вечер в Марселе на юге Франции, когда его палец на ноге распух и стал фиолетовым. Позже он обнаружил, что его укусил перуанский паук-волк. Паук успел отложить яйца внутри пальца. Об этом пишет Sky News.

Несмотря на то, что мужчина прошел курс лечения, чтобы удалить потомство паука с его ступни, одно из яиц все же вылупилось.

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Пассажир круизного лайнера рассказал о пережитом ужасе после того, как понял, что после укуса паука в его пальце "что-то осталось".

Колин Блейк и его жена проводили вечер в Марселе, на юге Франции, после того как корабль причалил во время их путешествия в честь 35-й годовщины свадьбы, когда его палец на ноге распух и стал фиолетовым. На следующий день он обратился к бортовому врачу, который сказал ему, что его укусил перуанский паук-волк и отложил яйца.

Издание отмечает, что такие насекомые не являются ядовитыми и часто встречаются во французском портовом городе после прибытия на грузовых судах.

"Моя жена подумала, что это может быть связано с тем, что у меня новые сандалии, и они натирали большой палец ноги, из-за чего он покраснел", — рассказал журналистам мистер Блейк, который живет в Крамлингтоне, Нортумберленд (Англия).

Иллюстративное фото Фото: Википедия

Врач разрезал палец на ноге, в результате чего из него высыпались яйца паука. После отпуска мистер Блейк отправился в больницу в Великобритании, где медики прописали ему антибиотики, но через четыре недели он заметил еще кое-что необычное. Во время очередного визита к врачу он обнаружил, что одно из яиц вылупилось в маленького паука, который застрял под его кожей.

"Они считают, что паук пробирался наружу, прогрызая себе путь из моего пальца", — добавил он.

По данным National Geographic, пауки-волки это спринтеры в мире пауков. Большинство видов этого семейства не плетут паутину, а преследуют и набрасываются на добычу в виде насекомых, как волки, от которых произошло их название. Поймав добычу, они либо сминают ее в клубок, либо впрыскивают в нее яд, разжижая внутренние органы до состояния паучье-волчьего коктейля.

Ранее Фокус сообщал, что в канализации под городом обнаружили крокодила весом 197 кг. Работники занимались очисткой городской насосной станции когда услышали странный звук, похожий на удары хвоста животного. Они обнаружили рептилию, сократившую подачу воды в город почти на 70%.

Также стало известно, что женщина приютила щенка, а потом поняла, что это волк. Эти два вида животных имеют много общего. У них 98,8% одинаковой ДНК, и они даже могут скрещиваться между собой. И волки, и собаки имеют схожую продолжительность жизни в неволе, а также обладают безупречным обонянием.