Новая история "Хатико": собака неделями ждала у дома хозяина, не зная, что ее бросили

Собаку по кличке Сальваторе любили соседи и их дети. Однако хозяева животного собрали вещи и переехали в другое место, оставив питомца одного.

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В США собака две недели не отходил от порога дома хозяев в надежде, что они вернутся за ним, но в итоге был спасен службой спасения животных Everglades Angels Dog Rescue. Об этом пишет The Mirror.

Преданное животное днями напролет ждало у дома своего хозяина во Флориде, совершенно не подозревая, что тот собрал чемоданы и бросил его.

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Собака по кличке Сальваторе две недели охраняла порог дома хозяев, надеясь, что они вернутся за ней, но этого так и не произошло. Позже животное приютили в организации Everglades Angels Dog Rescue во Флориде (Америка), где ему предоставили теплую постель, еду, питье и полный медицинский осмотр.

"Сальваторе был брошен, когда его семья переехала. Он ждал у своего дома, веря, что они вернутся за ним. Соседи рассказали нам, что он был хорошим домашним животным. Особенно его любили дети. Сальваторе описывают как милого пса, но он не заслужил того, чтобы его бросила семья. Если не считать грусти в его глазах, Он — красивый пес. Глаза животного способны говорить совершенно на другом языке", — рассказал спасатель.

Работник организации Everglades Angels Dog Rescue отметил, что животное было очень нервным, но не агрессивным, когда его привезли в службу спасения.

"Потребовалось много терпения, любви и преданности, чтобы заставить этого пса понять, что мы пришли ему на помощь. К сожалению, он все еще надеялся на свою семью, но она подвела его. Мы не подведем", — добавил спасатель животных.

Хозяин животного собрал чемоданы и бросил его Фото: Lad Bible

Команда Everglades Angels Dog Rescue делилась последними новостями о судьбе собаки в Facebook. Спустя два месяца Сальваторе наконец обрел свой новый дом.

"Я никогда не пойму, как люди могут бросить свою собаку, оставив ее на произвол судьбы. История Сальваторе не закончилась на том, что его бросили, благодаря доброте и состраданию Everglades Angels", — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что в США домашний волк напал на трехмесячного младенца. Сотрудники службы спасения смогли оттащить ребенка от животного и доставить его в медицинское учреждение, но было уже поздно. В доме находились и другие дети.

Также стало известно, что в США охотники объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном. Пятеро мужчин пытались укротить самку змеи около 45 минут. На место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве, которая забрала пойманную змею. По ее словам, вес змеи составил 198 фунтов (почти 90 килограммов), что делает ее второй по весу в штате.