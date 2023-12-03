"Это немыслимо": в США домашний волк напал на трехмесячного младенца (видео)

Сотрудники службы спасения смогли оттащить ребенка от животного и доставить его в медицинское учреждение, но было уже поздно. В доме находились и другие дети.

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В США погиб трехмесячный ребенок после нападения гибрида волка, которого семья малыша держала в качестве домашнего животного. Об этом пишет CBS News.

Сотрудники офиса шерифа округа Шелби были вызваны по месту жительства в Челси, штат Алабама, незадолго до часа дня по местному времени в четверг, 30 декабря. В звонке сообщалось о нападении животного на младенца.

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На место происшествия прибыли помощники шерифа, пожарные и сотрудники службы контроля за животными. Сотрудники службы спасения смогли оттащить трехмесячного ребенка от животного и доставить его в медицинское учреждение Грандвью.

По словам представителей офиса шерифа, в больнице ребенок был признан мертвым из-за травм, которые, предположительно, нанес гибрид волка.

В момент инцидента дома находились другие дети, сообщил мэр Челси Тони Пиклзимер.

"Подтвердилось, что один из наших детей в Челси был убит экзотическим домашним животным и скончался от полученных травм после того, как был доставлен в больницу пожарно-спасательной службой Челси. Это немыслимо. Как это можно пережить? Мы глубоко опечалены этим прискорбным и трагическим событием. Мы выражаем глубочайшие молитвы и мысли семье и всем пострадавшим", — говорится в заявлении Пиклзимера, распространенном в социальных сетях.

Животное было усыплено на месте происшествия местным ветеринаром, сообщили в офисе шерифа. Его останки были доставлены в диагностическую лабораторию штата Алабама для дальнейшего изучения и расследования.

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