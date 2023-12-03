"Це немислимо": у США домашній вовк напав на тримісячне немовля (відео)

Співробітники служби порятунку змогли відтягнути дитину від тварини й доставити її до медичного закладу, але було вже пізно. У будинку перебували й інші діти.

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У США загинула тримісячна дитина після нападу гібрида вовка, якого сім'я малюка тримала як домашню тварину. Про це пише CBS News.

Співробітників офісу шерифа округу Шелбі викликали за місцем проживання в Челсі, штат Алабама, незадовго до першої години дня за місцевим часом у четвер, 30 грудня. У дзвінку повідомлялося про напад тварини на немовля.

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На місце події прибули помічники шерифа, пожежники і співробітники служби контролю за тваринами. Співробітники служби порятунку змогли відтягнути тримісячну дитину від тварини і доставити її в медичний заклад Грандвью.

За словами представників офісу шерифа, у лікарні дитину визнали мертвою через травми, яких, імовірно, завдав гібрид вовка.

У момент інциденту вдома перебували інші діти, повідомив мер Челсі Тоні Піклзімер.

"Підтвердилося, що одного з наших дітей у Челсі вбила екзотична домашня тварина, і він помер від отриманих травм після того, як його доправила в лікарню пожежно-рятувальна служба Челсі. Це немислимо. Як це можна пережити? Ми глибоко засмучені цією сумною і трагічною подією. Ми висловлюємо найглибші молитви й думки сім'ї та всім постраждалим", — йдеться в заяві Піклзімера, поширеній у соціальних мережах.

Тварину приспав на місці події місцевий ветеринар, повідомили в офісі шерифа. Її останки доправили в діагностичну лабораторію штату Алабама для подальшого вивчення і розслідування.

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