Собака четыре дня сидела на берегу реки: теперь стало известно почему (фото)

Даже ночью Белка не покидала пост, продолжая выполнять свою миссию и не теряя надежды.

Верная собака, которую зовут Белка, четыре дня просидела на берегу реки в Караидельском районе Башкортостана (Россия), ожидая своего хозяина. Как позже выяснилось, 59-летний мужчина провалился под лед и утонул. Об этом сообщают местные спасатели в Telegram.

Сообщается, что владелец домашнего любимца погиб, решив сократить путь через замерзшую реку Уфа, которая оказалась недостаточно толстой, чтобы удержать его вес (толщина всего 2 см).

Тело пострадавшего отнесло вниз по течению быстротечной реки. Водолазам понадобилось четыре дня, чтобы его найти на глубине 9 метров. Собака, не зная о трагедии, все это время ждала, пока хозяин вернется к своему велосипеду, валявшемуся неподалеку. Даже ночью она не покидала пост, продолжая выполнять свою миссию и не теряя надежды.

Собака даже ночью не покидала свой пост Фото: Telegram

"Во время поисков спасатели использовали лодку с крюковым устройством для обследования дна реки. Поисковые работы затруднены сложными условиями — сильным течением и неустойчивым льдом", — рассказал Кирилл Первов, руководитель службы спасения в Башкирии.

Он призвал местных жителей соблюдать правила поведения и не выходить на тонкий лед, подвергая свою жизнь опасности. По его словам, собаку заберет племянник утопленника.

В МЧС Башкирии добавили, что утонувшего мужчину ранее пытались достать из воды очевидцы, но один из них провалился под лед, пострадавшего успели вытащить и сразу отвезли в больницу.

Местные жители сравнивают преданного питомца со знаменитым псом Хатико, который бесконечно долго ждал своего умершего хозяина — профессора Токийского университета (Япония).

Поисковая операция Фото: Telegram

Кстати, кличку Белка также имел один из самых известных советских собак-космонавтов, отправленных на орбиту космическим кораблем "Спутник-5" в 1960 году.

Напомним, ранее Сара Джонсон из Флориды (США) нашла на обочине грунтовой дороги Юпитер-Фармс двух брошенных собак с буквально разрывающей сердце запиской. Женщина решила забрать домашних любимцев переночевать к себе, а утром следующего дня отвезла в местный приют Furry Friends ("Пушистые друзья").

Кроме того, верный пес, который в течение двух лет лежал у могилы хозяйки, встретил нового чуткого хозяина. Он спас ему жизнь и вылечил от тяжелых хронических заболеваний. Эта трогательная история быстро разлетелась в социальных сетях.