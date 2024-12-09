Ладижинський Хатіко: собака два роки чекає на заправці загиблого на війні хазяїна (відео)

Військовослужбовець Олексій Савранський загинув на фронті 18 квітня 2023 року, та вірний пес досі чекає на нього на АЗС, де він колись працював.

Related video

Собака, якого назвали "українським Хатіко", два роки чекає на загиблого на війні хазяїна на автозаправній станції біля села Ладижинка в Черкаській області. Про це розповів у Instagram український телеведучий Руслан Сенічкін.

"На це ми не розраховували… Дорогою з відрядження зупинились на заправці. І зустріли цього малого", — написав ведучий.

За словами Сенічкіна, працівник АЗС біля села Ладижинка неподалік Умані розповів, що пес уже майже 2 роки ходить на станцію в надії побачити свого господаря, який до мобілізації працював тут і часто брав улюбленця з собою на зміну.

"Пес просто ще один український Хатіко", — зазначив Руслан Сенічкін.

Ведучий розповів, що собака має лагідну вдачу та тягнеться до людей, але в його очах можна побачити глибокий сум і сподівання на те, що хазяїн прийде за ним і, як колись, вони разом рушать додому.

"Пес миттєво реагує, коли говориш "Льошка", "Льоха"… Спитав, як звати хлопця. Олексій Савранський", — зазначив Руслан Сенічкін.

Олексій Савранський загинув 18 квітня 2023 року на 25-му році життя. Як розвідник-сапер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади він 17 квітня відправився на чергове бойове завдання, з якого так і не повернувся, повідомляють на сайті Ладижинської сільської ради.

Господар собака Олексій Савранський загинув під час виконання бойового завдання Фото: Ладижинська сільська рада

"Молодий Герой народився 29 березня 1999 року в селі Ладижинка. Тут провів свої дитячі та юнацькі роки. Друзі та односельці згадують Олексія як позитивну, усміхнену, добру та щиру людину, яка завжди прийде на допомогу", — пишуть у пресцентрі сільради.

Після того, як безліч людей почали закликати рятувати чотирилапого та шукати йому новий дім, на Facebook Сенічкін уточнив, що про собаку турбуються рідні та друзі загиблого військового, і він просто хотів поділитися з українцями надзвичайною історією про вірність і безумовну любов.

Руслан Сенічкін запевняє, що про вірного собаку піклуються рідні та друзі Олексія Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 грудня у Tiktok поширився ролик, на якому жінка розповіла, як знайшла покинуте цуценя в кошику для покупок у супермаркеті у Феніксі, США. Виявилося, що собака провів на морозі кілька годин.

18 листопада в соцмережах обговорювали відео про собаку, який два роки лежав біля могили хазяйки в китайській провінції.