В центре Донецка прогремел взрыв: взорван начальник Еленовской колонии (видео)

По данным российских журналистов, взрыв прогремел в тот момент, когда к авто подошли мужчина с женщиной. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В центре временно оккупированного города Донецк прогремел взрыв, в результате которого был взорван внедорожник. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По данным журналистов, взрыв прогремел в тот момент, когда мужчина и женщина сели в машину. Их доставили в больницу, сейчас их состояние оценивается как тяжелое.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко добавляет, что мужчина, который был взорван в центре Донецка, является начальником Еленовской колонии. В 2022 году на территории этого заведения российские оккупанты совершили теракт, в результате которого погибли украинские военнослужащие, которые защищали "Азовсталь".

О подрыве начальника Еленовской колонии также сообщает советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, пострадавший мужчина во взрыве действительно является начальником этого пенитенциарного учреждения.

"Возмездие нашло своего героя", — написал советник городского главы Мариуполя.

Теракт в Еленовской колонии — что известно

В ночь на 29 июля 2022 года в колонне №120 известной как Еленовская колония прогремел взрыв. В результате взрыва в бараке погибло 53 украинских военнопленных, более 140 получили ранения.

Украинские власти и мировые организации обвиняют Кремль в совершении этого преступления. В то же время Москва категорически отрицает свою вину и обвиняет Киев в обстреле барака с украинскими военнопленными.

Позже Фокус писал, что следствию удалось идентифицировать лишь двух подозреваемых в массовом убийстве защитников Азовстали. Украинские правоохранители установили лишь нескольких причастных к неоказанию медицинской помощи пострадавшим.