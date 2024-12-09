В центрі Донецька пролунав вибух: підірвано начальника Оленівської колонії (відео)

За даними російських журналістів, вибух пролунав у той момент, коли до авто підійшли чоловік з жінкою. Обох постраждалих у важкому стані госпіталізували до лікарні.

В центрі тимчасово окупованого міста Донецьк пролунав вибух, у результаті якого був підірваний позашляховик. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

За даними журналістів, вибух пролунав у той момент, коли чоловік і жінка сіли до машини. Їх доправили до лікарні, наразі їхній стан оцінюється як важкий.

Український журналіст Андрій Цаплієнко додає, що чоловік, якого було підірвано у центрі Донецька, є начальником Оленівської колонії. У 2022 році на території цього закладу російські окупанти здійснили теракт, в результаті якого загинули українські військовослужбовці, які боронили "Азовсталь".

Про підрив начальника Оленівської колонії також повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, постраждалий чоловік у вибуху дійсно є начальником цього пенітенціарного закладу.

"Відплата знайшла свого героя", — написав радник міського голови Маріуполя.

Теракт в Оленівській колонії — що відомо

Вночі проти 29 липня 2022 року у колоні №120 відомій як Оленівська колонія прогримів вибух. У результаті вибуху в бараці загинуло 53 українських військовополонених, понад 140 отримали поранення.

Українська влада та світові організації звинувачують Кремль у здійсненні цього злочину. Водночас Москва категорично заперечує свою провину та звинувачує Київ у обстрілі бараку з українськими військовополоненими.

Пізніше Фокус писав, що слідству вдалося ідентифікувати лише двох підозрюваних у масовому вбивстві захисників Азовсталі. Українські правоохоронці встановити лише кількох причетних до ненадання медичної допомоги постраждалих.