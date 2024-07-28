Два года взрывам в Еленовке: почему следствие нашло только двух виновников в убийстве украинских пленных

Два года продолжается расследование взрыва в Еленовке и убийства украинских военнопленных. Однако, несмотря на приоритетность и важность дела, украинскому следствию удалось установить лишь нескольких причастных. И то не к организации взрывов, а к неоказанию медицинской помощи после убийства. Все подозреваемые — граждане Украины. Фокус разбирался, кто эти люди, и что мешает назвать ответственных из числа граждан РФ.

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Взрыв в Еленовке и его последствия

Утром 29 июля 2022 года Украину всколыхнула новость: на оккупированной территории Донецкой области в Еленовской колонне, где находились пленные защитники Мариуполя, произошел взрыв — погибло более пятидесяти украинских военнослужащих, еще семьдесят были травмированы. Судьба около пятидесяти военнослужащих долгое время оставалась неизвестной — их фамилий не было ни в списке раненых, ни в списке погибших. Все пострадавшие — бойцы бригады "Азов".

Как выяснилось впоследствии, два взрыва произошли не в одном из жилых бараков, а на территории так называемой промки — в помещении бывшего металлообрабатывающего цеха, куда накануне перевели почти двести бойцов этого подразделения.

Среди них и старший солдат Сергея Алексеевич с позывным "Енот".

16 мая 2022 года он, как и другие, в составе первой группы раненых по приказу высшего руководства страны, оставил "Азовсталь", сложив оружие. В тот день началась так называемая"эвакуация защитников Мариуполя для сохранения жизни". Первыми выходили раненые. У Алексеевича пуля застряла в кости левой ноги — медики в бункерах "Азовстали" достать ее не смогли.

Из договоренностей между украинской и российской стороной известно: защитники "Азовстали" должны были прекратить сопротивляться и сдаться в так называемый почетный плен. Он должен был длиться 3-4 месяца, все происходить по Женевским конвенциям — общепринятым правилам обращения с военнопленными. Далее — защитников — от офицеров до солдат — обещали вернуть на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны.

Тем временем жена Сергея Мария Алексеевич искала подтверждение, что ее муж вышел из "Азовстали", и он жив. Подтверждение получила лишь через несколько недель — из видео российских журналистов из Еленовки — среди многих украинских военнопленных девушка узнала Сергея.

В первые дни попадания в плен почти тысячу азовцев, действительно, собрали в одном помещении, как военнопленных — в двух бараках оленевской колонии оккупированной Донецкой области. Некоторым из азовцев позволили оставить личные вещи, некоторым — удалось даже сохранить телефоны. Для них в Еленовке организовали питание, позволяли выходить на улицу и читать книги. Бойцы время от времени передавали весточки домой. В них просили потерпеть немного, что скоро все встретятся.

Но от Сергея вестей не было. Мария искала способы, как можно связаться, но ей говорили, что это невозможно.

"Я надеялась, что обмен состоится вскоре. Сергей и другие азовцы вышли по приказу в надежде, что их быстро вернут. Но произошел взрыв — все договоренности были нарушены", — говорит Мария Алексеевич Фокусу.

После взрыва Мария снова сомневалась, жив ли ее муж. Списки погибших сознательно не просматривала — боялась увидеть знакомую фамилию. Но посмотрела раненых — там нашла мужа.

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Затем девушка увидела видео из больницы. На видео российские журналисты спрашивали, что Сергей помнит о взрывах. Он сказал: было два, после второго все воспламенилось.

С того времени прошло почти два года, а Мария не видела своего мужа и не имела известий о нем.

Расследование: доступа к Еленовке нет

"Я лично начал уголовное производство по взрывам и убийству украинских военнопленных, как только появились первые новости. Это такая неприятная ситуация для расследователей, когда ты понимаешь, что что-то произошло и нужно действовать сейчас, но эффективных инструментов нет, поэтому исходили из того, что есть", — говорит прокурор Офиса генерального прокурора.

Взрывы в Еленовке уже два года расследует Служба безопасности Украины под процессуальным надзором Офиса генерального прокурора. Следователи и прокуроры называют преступление резонансным, масштабным и циничным и убеждают: оно в приоритете.

За это время допрошено несколько десятков свидетелей: пострадавших из барака, военнопленных, которые находились на территории Оленевки, медиков и родственников раненых и погибших. С помощью этих показаний удалось реконструировать события и провести следственный эксперимент, а еще проанализировать спутниковые снимки и получить несколько десятков заключений экспертов. Однако результаты расследования пока неутешительны.

Во-первых, за два года никому не удалось получить доступ к месту взрыва. А это ключевое обстоятельство для расследования — место происшествия должно быть осмотрено, изъяты вещественные доказательства. Конечно, никто и не ожидал, что РФ пустит в Еленовку украинских следователей. Такой шанс могла бы иметь специально созданная миссия ООН по установлению фактов трагедии в Еленовке, сформированная сразу после взрывов. В ее составе были опытные иностранные правоохранители, работавшие в сфере национальной и международной безопасности. Однако просуществовала миссия несколько месяцев, и была расформирована в начале 2023 года. Официальная причина — невозможность доставить экспертов к месту происшествия и не получение надлежащих гарантий безопасности. Других попыток попасть на территорию Еленовки не было.

Во-вторых, только из показаний сложно установить причину взрыва. В телах погибших и раненых не остались обломки, которые могли бы указывать на тот или иной тип оружия.

Сейчас существует несколько версий, что стало причиной взрывов. Первая — использование артиллерии: в барак попало по меньшей мере два снаряда. Однако без имеющихся обломков боеприпаса рассматривать какой-то конкретный вид оружия трудно. Вторая — заложенная внутри барака взрывчатка. Но после поселения в барак азовцы обыскали все помещение, ничего подозрительного не нашли. Хотя, вероятно, в старом производственном цехе были и недоступные для осмотра места. Третья — комбинированная атака и детонация. В частности, с использованием термобарического оружия — средства, которое при высокой температуре выжигает все внутри. Российская версия об обстреле ракетами HIMARS не нашла подтверждения — даже стороннему наблюдателю понятно, что последствия после ее использования должны были бы быть в разы масштабнее.

В-третьих, до сих пор не названы фамилии ответственных — ни тех, кто непосредственно совершил обстрел, ни тех, кто отдавал приказ.

Кто причастен к взрывам в Еленовке

Очевидно, что к обстрелу могли быть причастны так называемый начальник колонии и его первый заместитель. Их фамилии известны. Это — Сергей Евсюков и Дмитрий Неелов. Оба — граждане Украины, бывшие сотрудники правоохранительных органов, предатели: еще в 2014 году изменили присяге и пошли служить в так называемые правоохранительные органы "ДНР", контролируемого РФ формирования на оккупированных территориях Донецкой области. В Еленовке они не просто руководили, но и контролировали все, что происходит на ее территории. В частности, непосредственно контактировали с гражданами РФ — из следственного комитета РФ и федеральной службы безопасности РФ, которые приезжали, проводить допросы военнопленных, и федеральной службы исполнения наказаний РФ, которая организовала охрану колонии.

Юрист-международник Андрей Яковлев говорит Фокусу, что трагические события в Еленовской колонии можно разделить на три составляющие. Первая — обстоятельства нападения. Вторая — события в первые часы после взрывов. Третья — обращение с военнопленными в целом.

И первую составляющую — нападение — пока расследовать труднее всего именно из-за отсутствия доступа к месту взрыва. К тому же не известно, какие действия РФ совершила на месте происшествия, какие доказательства она собрала, ведь никакие материалы не были направлены международным экспертам.

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Вторую составляющую расследовать проще всего. Потому что речь идет о действиях руководства колонии после взрыва. И о них дают показания несколько десятков свидетелей. По словам пострадавших, администрация колонии не стремилась помочь раненым, не вызывали скорые, азовцы просто истекали кровью на аллее возле барака. От неоказания медицинской помощи после взрыва погибли по меньшей мере девять человек. Фамилии пятерых установлены. Среди них Владислав Солонский, о котором Фокус писал ранее.

В канун годовщины массового убийства в Еленовке Офис генпрокурора, по словам семей погибших азовцев, должен объявить подозрения Сергею Евсюкову и Дмитрию Неелову. Это первые подозрения за взрыв в Еленовке. Следствие установило, эти двое причастны к военному преступлению — отказу оказать медицинскую помощь военнопленным.

Адвокат и специалист в международном гуманитарном праве Андрей Яковлев говорит: "Государство, которое держит в плену, обязано сохранять здоровье и жизнь военнопленных. В соответствии со ст. 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, военнопленные всегда должны быть защищены", — говорит он. Но и барак, где произошел взрыв, и аллея, на которой собрались раненые азовцы — это зона ответственности администрации колонии. А она, несомненно, подчинялась высшему руководству РФ.

Ни Евсюков, ни Неелов пока недоступны украинским правоохранителям, они находятся на оккупированных территориях Донецкой области, руководят другим местом несвободы, где содержатся также украинские военнопленные. Однако в прокуратуре не сомневаются: рано или поздно они, и другие фигуранты будут задержаны.

На международном уровне: что делает ООН

Напомним, после взрыва генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что проведет собственное расследование для установления фактов — переговоры о доступе к месту происшествия хотя и были длительными, но в итоге безрезультатными.

Через два года после взрыва оказалось, что ООН все-таки проводит свое независимое расследование. Накануне годовщины в Управлении по правам человека снова осудили действия РФ.

"Военнопленные защищены международным гуманитарным правом, которое требует гуманного отношения к ним и обязывает государство, держащее их в плену, гарантировать их безопасность. Смерть или серьезные ранения военнопленных должны стать предметом официального и тщательного расследования со стороны государства, держащего их в плену. Любое подозрение относительно преступных действий должно расследоваться быстро, тщательно, независимо, беспристрастно и прозрачно, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — отметили в ООН.

Там говорят, вспоминают: Российская Федерация не допустила наблюдателей ООН на эту территорию, а также не проводились другие независимые экспертные анализы. И даже больше — точно известно, что место происшествия не только не было сохранено, но и искажено, а вещественные доказательства повреждены.

Между тем в середине июля 2022 года Сергей Алексеевич позвонил жене. Связь длилась всего минуту. Он в тюремной робе сидел по ту сторону экрана и говорил, что ожидает обмена, обращаясь к президенту Украины.

Уже больше года РФ не возвращает азовцев через обмены военнопленных. В частности, и раненых при взрыве в бараке. Неофициально переговорщики от Украины говорят, что они помнят о гарантиях выхода из "Азовстали", но не могут повлиять на Россию.