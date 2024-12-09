"Не відходила ані на крок": вівчарка допомогла врятувати котів під Кураховим (відео)

Хвостата помічниця сама знайшла волонтерів, коли вони проводили евакуацію в Донецькій області. Тепер про неї піклуються українські воїни.

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Вівчарка Белла помогла з евакуацією покинутих котів на одному з найгарячіших напрямків у Донецькій області. Деталями 8 грудня поділилась в організації з порятунку тварин Animal Rescue Kharkiv (ARK).

Евакуація домашніх тварин відбувалась на Курахівському напрямку. Беллу знайшли, виконуючи одну з останніх заявок. Волонтери приїхали до літньої жінки, яка залишається у селищі. Вона мала віддати котів з будинку навпроти.

Побачивши волонтерів, вівчарка сама підбігла до них та більше "не відходила ані на крок". Тож у супроводі нової знайомої група вирушила на пошуки покинутих господарями котів.

Завдяки Беллі волонтери знайшли кішку, яку врятували з небезпеки. Також евакуювали ще 11 котів та 3 собаки за останньою заявкою, де було влучання.

"Після евакуації Белла дуже швидко знайшла родину. Її всиновили військові, які дуже давно хотіли вівчарку, до себе в частину — наказ командира", — розповіли в ARK.

Зазначається, що захисники допомогли вівчарці відновитися після пережитого та збудували для неї власноруч вольєр. Тепер хвостата помічниця щаслива та дуже вдячна за порятунок.

"Саме так життя перемагає війну", — підкреслили волонтери.

Нагадаємо, 9 грудня у центрі тимчасово окупованого Донецька прогримів вибух, був підірваний позашляховик. Ймовірним постраждалим називають начальника Оленівської колонії, де був скоєний теракт проти оборонців "Азовсталі".

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