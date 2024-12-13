Написал "Щедрик" в Покровске и умер из-за доброго сердца: самое интересное о Леонтовиче (фото)

Николай Леонтович подарил миру композицию "Щедрик", которую также знают в мире как Carol of the Bells. Он прожил относительно короткую, но яркую и наполненную музыкой жизнь. Он любил, пел, учил, писал, путешествовал и с удовольствием катался на велосипеде.

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13 декабря исполнилось 147 лет со дня рождения украинского композитора Николая Леонтовича. Его "Щедрик", известный за рубежом как Carol of the Bells, стал настоящим символом Рождества во всем мире. Фокус собрал интересные факты о художнике.

Увлеченный музыкой романтик и чудак: каким был Леонтович при жизни

Николай Леонтович родился 13 декабря 1877 года в селе Монастырок Винницкой области. На страницах книги "Леотович от А до Я" Оксана Лущевская рассказала, что отец и дед легенды украинской музыки были священниками. Такая же судьба ждала и его, но несмотря на обучение в Шаргородском начальном духовном училище и Подольской духовной семинарии, он сломал традицию.

Леонтович выбрал путь учительства, преподавал арифметику, географию и пение в селе Чуково в Винницкой области. Также он руководил ученическим хором и небольшим оркестром, а на скромную зарплату покупал музыкальные документы.

Фото Николая Леонтовича Фото: Открытые источники

Родители композитора говорили, что он скорее научился петь, чем говорить. Он умел играть на куче инструментов: скрипке, флейте, гитаре, цинтри, балалайке, фортепиано, тромбоне, виолончели и корнете. Украинец собирал народные песни, аранжировал и обрабатывал их. Музыка в его руках сохраняла колорит, но приобретала более богатого звучания.

Музыкальный талант украинца развился благодаря семье. Его мать имела хороший голос и пела народные песни, брат и сестры впоследствии стали певцами и музыкантами, а отец играл на пяти инструментах и руководил хором семинаристов.

Из неожиданного — Леонтович обожал ездить на велосипеде. Приобретя его, мужчина радовался как ребенок. Он крутил педали, отправляясь к друзьям или на поиски малины, а также катая дочерей. Художник стремился объездить Украину, поэтому с радостью отправлялся в гастроли с хорами или этнографические экспедиции. С собой он брал один небольшой кожаный чемодан, который забивал нотами и записными книжками.

Николай Леонтович с семьей Фото: Музей Н. Д. Леонтовича

В браке со своей возлюбленной Клавдией Хоткевич мужчина прожил 19 лет, супруги вырастили двух дочерей — Галину и Надежду. Из переписки пары понятно, что композитор был романтичным, душевным и ласковым. Он называл жену лучшей судьбой, а любви между ними пророчил целую вечность.

Как появился "Щедрик", захвативший сердца по всему миру

Осенью 1904 года Леонтович переехал на Донбасс где устроился преподавателем пения и музыки в железнодорожной школе. По 1908 год он жил и работал в Покровске, где в сентябре пришлось демонтировать памятник композитору из-за обстрелов российских войск. Скульптуру было решено перенести в Винницу. В Покровской МВА отмечали, что легендарный "Щедрик" зародился в этом городе.

Художник показал дирижеру Александру Кошицу рукопись "Щедрика" летом 1916 года. Уже в декабре того же года начались первые выступления, а с ними и популярность композиции. В 1936 году композитор и аранжировщик Питер Вильховский написал англоязычный текст, так появилась Carol of the bells.

"Щедрик" Николая Леонтовича Фото: Музей Н. Д. Леонтовича

Интересно, что щедривки происходят еще с дохристианских времен и раньше выполнялись весной. Именно поэтому в "Щедрике" поется о прилете ласточки и рождении ягнят. Впоследствии празднование Нового года перенесли на зиму, и традиционные песни ушли вместе с праздником.

Доброта обернулась смертью: как умер Леонтович

22 января 1921 года композитор приехал к родителям, чтобы отдохнуть между рождественскими концертами. В дверь постучал незнакомец, который назвался Афанасием Грищенко и продемонстрировал удостоверение агента "всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем". Мужчина объяснил, что отслеживает грабителей и бандитов.

Было холодно и поздно, поэтому Леонтович пожалел незнакомца. Он пригласил гостя на ночлег. Утром в доме прогремел выстрел. Жизнь художника была оборвана, а российский чекист ограбил жилье и сбежал.

Только в 1990-х годах раскрыли текст рапорта советско-коммунистической власти об убийстве. В нем отмечалось, что агент Грищенко выстрелом из винтовки убил сына священника. 26 января убийцу преследовала милиция, он отстреливался и ранил одного из преследователей в живот.

Рапорт об убийстве Леонтович

Ученица Надежда Танашкевич, рассказывала, что перед поездкой в Марковку композитору погадали по руке и сообщили о короткой линии жизни, но он лишь отшутился.

Заключительное слово

Леонтович, которому суждено было прожить всего 44 года, оставил после себя более 150 музыкальных произведений, среди которых есть обрядовые, церковные, исторические, чумацкие, шуточные, танцевальные и игровые песни. Самые известные его композиции — "Щедрик", "Дударик", "Пряля" и "Козака несут".

"Леонтович был одним из первых среди мастеров украинской музыки, которые по-новому интерпретировали фольклор, используя музыкальные достижения европейской музыкально-хоровой культуры. Последовательно воплощая в своих обработках идею гармонизации и полифоничности, имея глубокое и разностороннее музыкальное образование, Леонтович широко использовал лучшие достижения мировой хоровой техники", — отмечали в Комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности.

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