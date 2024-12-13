Написав "Щедрик" у Покровську й помер через добре серце: найцікавіше про Леонтовича (фото)

Микола Леонтович подарував світові композицію "Щедрик", яку також знають у світі як Carol of the Bells. Він прожив відносно коротке, але яскраве та наповнене музикою життя. Він кохав, співав, навчав, писав, поподорожував та з задоволенням катався на велосипеді.

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13 грудня виповнилося 147 років від народження українського композитора Миколи Леонтовича. Його "Щедрик", відомий за кордоном як Carol of the Bells, став справжнім символом Різдва в усьому світі. Фокус зібрав цікаві факти про митця.

Захоплений музикою романтик та дивак: яким був Леонтович за життя

Микола Леонтович народився 13 грудня 1877 року в селі Монастирок Вінницької області. На сторінках книги "Леотович від А до Я" Оксана Лущевська розповіла, що батько та дід легенди української музики були священниками. Така ж доля чекала і на нього, але попри навчання у Шаргородському початковому духовному училищі та Подільській духовній семінарії, він зламав традицію.

Леонтович обрав шлях учителювання, викладав арифметику, географію та співи у селі Чукове на Вінниччині. Також він керував учнівським хором і невеликим оркестром, а на скромну зарплату купував музичні документи.

Фото Миколи Леонтовича Фото: Відкриті джерела

Батьки композитора казали, що він швидше навчився співати, ніж говорити. Він вмів грати на купі інструментів: скрипці, флейті, гітарі, цинтрі, балалайці, фортепіано, тромбоні, віолончелі й корнеті. Українець збирав народні пісні, аранжував та обробляв їх. Музика в його руках зберігала колорит, але набувала багатшого звучання.

Музичний хист українця розвинувся завдяки сім’ї. Його мати мала гарний голос та співала народні пісні, брат і сестри згодом стали співаками й музикантами, а батько грав на п’яти інструментах і керував хором семінаристів.

З несподіваного — Леонтович обожнював їздити на велосипеді. Придбавши його, чоловік радів як дитина. Він крутив педалі, вирушаючи до друзів або на пошуки малини, а також катаючи доньок. Митець прагнув об’їздити Україну, тож радо відправлявся у гастролі з хорами або етнографічні експедиції. З собою він брав одну невелику шкіряну валізу, яку забивав нотами й записниками.

Микола Леонтович з сім'єю Фото: Музей М. Д. Леонтовича

У шлюбі зі своєю коханою Клавдією Хоткевич чоловік прожив 19 років, подружжя виростило двох доньок — Галину й Надію. З листування пари зрозуміло, що композитор був романтичним, душевним і лагідним. Він називав дружину кращою долею, а коханню між ними пророчив цілю вічність.

Як з’явився "Щедрик", що захопив серця по всьому світу

Восени 1904 року Леонтович переїхав на Донбас де влаштувався викладачем співу та музики у залізничній школі. По 1908 рік він жив та працював у Покровську, де у вересні довелося демонтувати пам’ятник композитору через обстріли російських військ. Скульптуру було вирішено перенести у Вінницю. У Покровській МВА наголошували, що легендарний "Щедрик" зародився у цьому місті.

Митець показав диригенту Олександру Кошицю рукопис "Щедрика" влітку 1916 року. Вже у грудні того ж року почалися перші виступи, а з ними й популярність композиції. 1936 року композитор і аранжувальник Пітер Вільховський написав англомовний текст, так з’явилась Carol of the bells.

"Щедрик" Миколи Леонтовича Фото: Музей М. Д. Леонтовича

Цікаво, що щедрівки походять ще з дохристиянських часів і раніше виконувались навесні. Саме через це у "Щедрику" співається про приліт ластівки та народження ягнят. Згодом святкування Нового року перенесли на зиму і традиційні пісні зсунулись разом зі святом.

Доброта обернулась смертю: як помер Леонтович

22 січня 1921 року композитор приїхав до батьків, щоб відпочити між різдвяними концертами. У двері постукав незнайомець, який назвався Афанасієм Грищенком та продемонстрував посвідчення агента "всеросійської надзвичайної комісії з боротьби із контрреволюцією і саботажем". Чоловік пояснив, що відстежує грабіжників та бандитів.

Було холодно і пізно, тож Леонтович пожалів незнайомця. Він запросив гостя на ночівлю. Вранці у будинку прогримів постріл. Життя митця було обірване, а російський чекіст пограбував житло та втік.

Лише у 1990-х роках розкрили текст рапорту радянсько-комуністичної влади про вбивство. У ньому зазначалось, що агент Грищенко пострілом із гвинтівки вбив сина священника. 26 січня вбивцю переслідувала міліція, він відстрілювався і поранив одного з переслідувачів у живіт.

Рапорт про вбивство Леонтович

Учениця Надія Танашкевич, розповідала, що перед поїздкою у Марківку композитору поворожили по руці й повідомили про коротку лінію життя, але він лише віджартувався.

Завершальне слово

Леонтович, якому судилося прожити лише 44 роки, залишив по собі понад 150 музичних творів, серед яких є обрядові, церковні, історичні, чумацькі, жартівливі, танцювальні й ігрові пісні. Найвідоміші його композиції — "Щедрик", "Дударик", "Пряля" та "Козака несуть".

"Леонтович був одним з перших серед майстрів української музики, які по-новому інтерпретували фольклор, використовуючи музичні надбання європейської музично-хорової культури. Послідовно втілюючи у своїх обробках ідею гармонізації й поліфонічності, маючи глибоку й різнобічну музичну освіту, Леонтович широко використовував найкращі досягнення світової хорової техніки", — зазначали у Комітеті Верховної Ради з питань культури й духовності.

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