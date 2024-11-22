Український "Щедрик" заграв у рекламі Chanel (відео)

Мелодію також можна почути у фільмі "Сам удома". Її автор — український композитор Микола Леонтович.

Українська пісня "Щедрик" заграла в рекламі відомого модного дому Chanel. Відео зʼявилося на YouTube-каналі бренду.

Напередодні Chanel презентували різдвяне відео, присвячене новій колекції косметики. Обличчям рекламної кампанії стала італійська супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Вітторія Черетті, з якою наразі зустрічається Леонардо Ді Капріо.

За сюжетом святкового відео, героїня мріє про зимову казку і її бажання збувається – все довкола покривається снігом.

Саундтреком ролика стала легендарна мелодія "Щедрик" (Сarol of the bells), яку написав український композитор Микола Леонтович. Пісня стала символом Різдва для багатьох людей у світі. 2022 року "Щедрик" відзначив своє 100-річчя.

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"Увійдіть у дивовижний світ Chanel і дозвольте допомогти вам знайти ідеальний подарунок серед асортименту ексклюзивних ароматів, сліпучих засобів для макіяжу та ультрачутливого догляду за шкірою", – йдеться в описі ролика, головною героїнею якого стала Вітторія Черетті.

Раніше мелодія "Щедрика" звучала в культовому фільмі "Сам удома" та серіалі "Доктор Хто".

Нагадаємо, що відомо про вбивство Миколи Леонтовича, який подарував світові "Щедрик".

Також Фокус писав про фільм "Щедрик", який вийшов на початку 2023 року.