Украинский "Щедрик" заиграл в рекламе Chanel (видео)

Мелодию также можно услышать в фильме "Один дома". Ее автор — украинский композитор Николай Леонтович.

Украинская песня "Щедрик" заиграла в рекламе известного модного дома Chanel. Видео появилось на YouTube-канале бренда.

Накануне Chanel представили рождественское видео, посвященное новой коллекции косметики. Лицом рекламной кампании стала итальянская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Виттория Черетти, с которой сейчас встречается Леонардо Ди Каприо.

По сюжету праздничного видео, героиня мечтает о зимней сказке и ее желание сбывается — все вокруг покрывается снегом.

Саундтреком ролика стала легендарная мелодия "Щедрик" (СаrоІ of the bells), которую написал украинский композитор Николай Леонтович. Песня стала символом Рождества для многих людей в мире. В 2022 году "Щедрик" отметил свое 100-летие.

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"Войдите в удивительный мир Chanel и позвольте помочь вам найти идеальный подарок среди ассортимента эксклюзивных ароматов, ослепительных средств для макияжа и ультрачувствительного ухода за кожей", — говорится в описании ролика, главной героиней которого стала Виттория Черетти.

Ранее мелодия "Щедрика" звучала в культовом фильме "Один дома" и сериале "Доктор Кто".

Напомним, что известно об убийстве Николая Леонтовича, который подарил миру "Щедрик".

Также Фокус писал о фильме "Щедрик", который вышел в начале 2023 года.