"Не пропустили поляки": на кордоні покинули собаку з пораненою лапою, — волонтери (фото)

В організації, яка допомагає прилаштовувати тварин, розповіли про покинуту власниками собаку. Розгублений і переляканий пес опинився сам на пункті пропуску, де усім до нього байдуже.

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На українсько-польському кордоні покинули собаку, яку не пропустили прикордонники. Про це 12 грудня повідомили в організації Happy Animal Paws, яка допомагає безпритульним тваринам.

"На кордоні на пішому вчора залишили собаку, бо її не пропустили поляки. І тепер він бідний бродить пунктом пропуску. Має поранену лапку", — йдеться у повідомленні на оприлюдненому волонтерами скриншоті.

Невідома співрозмовниця зазначила, що собакою ніхто не займається. Вона розповіла, що хотіла знайти хвостатого, але той пішов на польський бік. Зі слів жінки, на тварину всім байдуже.

"Я до поляків не маю права ходити. Бо військова. Сьогодні кажуть, він знову повернувся на нашу територію", — додала вона.

Повідомлення про покинутого собаку Фото: Happy Animal Paws / Instagram

Волонтери звернулись за допомогою, розшукуючи готових взяти собаку на перетримку. Вони повідомили, що тварина знаходиться на кордоні в районі села Медика. Власники улюбленця покинули, тож він "розгублений і наляканий".

Згодом в організації додали інформацію, що собаку забрали на тимчасову перетримку. Там йому шукатимуть вже постійну домівку.

Фото покинутого собаки Фото: Happy Animal Paws / Instagram

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