В Україні зміниться погода: синоптикиня попередила про потепління і дощ після морозів

Вихідні будуть морозними, а небо порадує відсутністю хмар та опадів. Однак зимова погода протримається у регіонах недовго.

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Найближчими днями в Україні очікуються морози. Детальним прогнозом погоди 13 грудня у коментарі "РБК-Україна" поділилась синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Мороз і сніг: прогноз погоди на суботу

14 грудня вночі очікується від -9 до -14 градусів. Вдень також буде морозно — від -1 до -6 градусів. Дещо теплішим буде повітря лише у південних регіонах та на крайньому заході. Там стовпчики термометрів в нічні години фіксуватимуть 3-8 градусів морозу, а вдень — від -2 до +3 градусів.

Найбільше морози відчуватимуться, зі слів експертки, у Карпатах та на північному сході.

Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий попередив, що похолодання супроводжуватиметься сильними поривами вітру — 5-20 м/с.

Прогноз погоди: коли потепліє

Морозна погода протримається продовж вихідних. Через антициклон буде сухо та без хмарності, однак холодно.

Вже з 15 грудня повітряні потоки будуть "дещо змінюватись". На вихідних ще очікується вдень від -5 до +2 градусів, а вже в понеділок — 1-6 градусів тепла.

Зі зміною погоди в Україну прийдуть й опади. 15 грудня можливий невеликий та помірний сніг, а вже на початку наступного тижня — і дощ (у південних й західних областях).

"Тому що якраз таки на понеділок буде в нас зміна синоптичної ситуації. І там вже і підвищення температури, і надходження опадів", — підкреслила Птуха.

Однак синоптикиня попередила, що на дорогах можлива ожеледиця.

"Адже бачимо, що подекуди ще залишається сніговий покрив. Відповідно, та волога, яка була, вона зараз підмерзла. І внаслідок того, що в нас до понеділка утримається мороз, то, звичайно, вона також буде залишатися", — уточнила вона.

Нагадаємо, 13 грудня виповнилося 147 років від народження українського композитора Миколи Леонтовича. Фокус зібрав цікаві факти про митця, який створив легендарний "Щедрик".

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