Ностальгія за 1980-ми роками: у мережі показали яскраву ретроялинку (відео)

Українець знайшов штучну ялинку та радянські прикраси до неї на орендованій квартирі. Коли він зібрав її і запалив гірлянду, то здивувався красі дерева.

Related video

Українець виявив на орендованій квартирі штучну ретро-ялинку з прикрасами часів 1980-х років СРСР. Користувач TikTok з ніком kudryalik показав незвичайну знахідку на відео.

Виготовлена із зеленої мішури ялинка разом із прикрасами зберігалася в серванті на нижній полиці.

"Цікаво, що всі новорічні прикраси старші за мене. Я вирішив прикрасити цю незвичайну ялинку", — коментує він.

У комплекті був повноцінний каркас заввишки понад метр, на який кріпляться гілки дерева. Серед іншого були різноманітні іграшки, зокрема кольорові кульки зі скла та гірлянда. Прикрасивши ялинку, чоловік здивувався, який гарний вигляд вона має.

Користувачі мережі назвали ретроялинку "справжнім скарбом". Багато хто зазначив, що хотіли б мати таку саму ялинку.

Раніше Фокус писав про унікальну різдвяну ялинку, яку можна встановити, натиснувши кнопку на пульті. Дерево може розкладатися в акуратну прикрасу і "вирости" до 9 футів у висоту.

Також Фокус давав поради, як вибрати ідеальну штучну ялинку. Насамперед варто визначитися, де її поставити, щоб зрозуміти бажані розміри.