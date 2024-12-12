Одним взмахом руки: в сети показали елку с необычной функцией (видео)

Такую елку можно установить буквально за считанные секунды, поскольку она уже даже наряжена.

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Скоро рождественские и новогодние праздники и многие уже устанавливают главный их атрибут — елки, украшая их любимыми игрушками и мишурой. Кто-то ежегодно покупает настоящее дерево, а кто-то выбирает искусственную и сохраняет его до следующих праздников. Отныне ненастоящая елка экономит не только средства, но и время. Пользовательница Tiktok под ником @theimperfecthealthcoach показала елку, которую установить можно, нажав одну кнопку на пульте.

Женщина рассказала, что купила елку около четырех лет назад примерно за сто долларов. На ней уже есть огоньки, и искусственное дерево нужно лишь поставить на подставку, закрепить верхушку и нажать кнопку на пульте. Елка раскладывается в идеально аккуратное украшение и может "вырасти" до 9 футов высотой.

В комментариях пользователи выразили восхищение искусственным деревом. Некоторые называли украшение "автоматической елкой".

"Я знал, что однажды они придумают более простой способ сделать это, и однажды наш внук будет считать безумием то, что мы раньше насаждали ветку за веткой", — добавил другой.

Люди, которым удалось приобрести такую же елку, делились фотографиями искусственных деревьев. Однако некоторые рассказывали о мошеннических магазинах, которые пытались "продавать" такие "автоматические елки", не имея их в наличии.

Искусственные елки уже давно стали альтернативой живым деревьям, поэтому все больше людей выбирают их. Однако для правильного выбора любимого новогоднего украшения нужно знать несколько правил.

При установке елки следует обратить внимание на безопасность. В противном случае собаку может заинтересовать елка, привлекательные украшения и рождественские подарки. Животное может не удержаться и проглотить все это.